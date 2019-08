Bailarina, modelo y cerrajera, la historia de la salteña que busca ser “Miss Mundo”

“Si lo puedes soñar, lo puedes lograr”, es quizás la frase que describa en parte la vida de Silvana Tessore, la joven oranense de 25 años, dueña de una exótica belleza que la llevó a estar entre las 10 finalistas del certamen “Miss Mundo Argentina”, que tendrá su etapa definitoria el próximo 21 de septiembre.

A los 17 años, Silvana, se trasladó desde Orán a Salta Capital, donde echó raíces con el objetivo de estudiar Abogacía. Sin embargo, nunca imaginó lo que el destino tenía preparado para ella. Cuando iba a tercer año, decidió continuar sus estudios a distancia, para dedicarse de lleno a su primer amor: la danza.







Al mismo tiempo y casi de casualidad, aprendió un oficio que le servirá para el resto de su vida: la cerrajería. “Vivía perdiendo las llaves, hasta que un día dije que quería aprender cerrajería, me despertaba todos los días muy temprano para aprender todos los secretos”, comentó.

Luego decidió incursionar en el mundo del modelaje, y desde allí dio el salto que la llevó a competir en el reconocido certamen de belleza, dejando de lado los prejuicios propios y externos. “Nunca en mi vida participé de ningún concurso de belleza, porque tenía esa idea vaga que no iba a encajar porque tengo tatuajes, pero luego lo vi como una oportunidad de enriquecerme, física, cultural y socialmente”, dijo.







No obstante, nunca imaginó que llegaría tan lejos. “Yo fui a disfrutar, no con esas ganas de quiero ganar la corona ni nada, me sorprendió cuando me eligieron porque no iba con el esteriotipo, pero los certámenes ya no son tanto físico sino que se busca a la persona en sí, la verdad que me siento muy feliz de haber llegado a ser una de las 10 finalistas”, comentó.

En ese marco, dejó un emotivo mensaje para todas las jóvenes que sueñan con la corona. “Yo lo que les puedo decir es que siempre sean ellas mismas, y que disfruten de cada momento, y si lo desean tanto que se esfuercen porque no hay sueños imposibles, y que uno es dueño del camino que quiere seguir, y uno puede ser lo que quiera”.







Por último, invitó a los salteños a darle su apoyo a través del sitio Missargentina.tv. “Hay que buscar donde dice ‘bendice la corona’, ahí salimos todas las candidatas y abajo está el listado de nombres, es un voto por día, hasta septiembre, desde ya muchas gracias a todos por apoyarme en este sueño”, concluyó.