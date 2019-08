ANSES: si todavía no cobraste AUH y SUAF, seguí estos pasos para el reclamo del depósito

La implementación del nuevo sistema CUNA (Cobertura Universal de Niñez y Adolescencia) desde ANSES, genera desde hace unos días gran revuelo entre los beneficiarios de todo el país por el cambio en el calendario de pagos.

El mismo dejó a millones de beneficiarios, que ya tenían fecha para cobrar en agosto, en total incertidumbre ante la falta de depósitos, para lo cual deberán seguir los siguientes pasos para lograr el pronto cobro mensual.

1. Chequear la página de ANSES para ver el calendario de pago actualizado

2. Si el calendario no se cumplió, ingresar a la página de ANSES opción Fecha y Lugar de cobro e ingresar Número de CUIL o Beneficio

3. Si la fecha informada a través del punto 2 no se cumplió, acercarte por ventanilla del banco para cobrar el dinero directamente de la mano del banquero.

4. Llamar al 130 y notificar si no se pudo cobrar

CUNA

La aplicación de CUNA generó gran confusión e idas y vueltas entre los beneficiarios que rápidamente expresaron en las redes el malestar por no tener respuestas claras. Ante este escenario, el titular de Anses de Tucumán, Daniel Ponce, explicó de qué se trata este sistema y qué pasa con la AUH y SUAF. "El programa CUNA es un aplicativo interno de Anses que se aplica en la liquidación de las Asignaciones Familiares y que es una herramienta interna, no es un programa nuevo, no significa que se van a cobrar sumas extrarodinarias ni pagos por única vez", precisó en LV12.

Es decir, los programas siguen vigentes como siempre, solo que cambia la liquidación interna en Anses, la forma de hacer los pagos. No se agrega ningún otro beneficio ni programa. CUNA es solo un sistema de liquidación que UNIFICA a los cuatro programas: AUH, AVHI, SUAF y AFD.

El funcionario aclaró que los beneficiarios no deben hacer ningún cambio ni acercarse por las entidades para hacer los trámites porque todos los datos ya están registrados. "CUNA es un sistema que unifica lo que actualmente se liquida a través de cuatro programas de liquidación diferentes y se unifica en un solo programa o sea que estamos hablando de un software nuevo que estamos aplicando que simplifica la atención al público de manera tal de que nosotros atendamos a los beneficiarios de la Seguridad Social con una mayor dinámica, con una respuesta más efectiva, asegurándonos que las liquidaciones se efectúen todas en un solo conjunto a través de este programa", agregó.

Liquidaciones familiares se liquida (de manera interna) por los programas que son: Asignación Familiar para desempleo, Asignación Universal por hijo, UVHI, SUAF. Todos quedan ahora bajo el sistema CUNA.