El ex integrante de Los Nocheros reapareció en Facebook.

Luego de que el conjunto salteño hablara del difícil momento que atraviesa la familia Teruel en el programa de Pampita, el músico volvió a aparecer en escena.

Esta vez publicó un video en las redes sociales en conmemoración del día nacional del folclore.

"Con la guitarra en la mano ni las moscas se me arriman. Naides me pone el pie encima y cuando el pecho se entona hago gemir a la prima y llorar a la bordona...", escribió el ex integrante de Los Nocheros.

