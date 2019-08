El Santo adeuda más de 20 millones: Apuntan a la gestión de Muratore

El momento institucional de Juventud Antoniana se tornó más crítico, en lo económico, teniendo en cuenta que un alto dirigente adelantó detalles de lo que se pondrá sobre la mesa este viernes en el club, ante los socios. El vicepresidente, Dr. Juan Barbarán, dialogó en el programa radial RUMBO AL ASCENSO por FM 92.9 y explicó detalles de la actualidad del club de Lerma y San Luis, con respecto a lo que dejó la administración anterior a la asunción de la actual dirigencia.

“Va a ser una reunión amplia para mostrar el estado del club, como ya habíamos dicho que íbamos a hacer, en lo económico, legal y administrativo. Todavía no aparecieron los papeles que nos tenía que dar la dirigencia anterior y esto también va a ser expuesto mañana. Si hay que hacer una denuncia, la vamos a hacer, todavía no lo evaluamos, pero no se descarta”, dijo el directivo “Antoniano”.

Además, entre saldos deudores que se bifurcan por distintas aristas, contó: “si se hace una suma global de absolutamente todo, se puede llegar a tener una deuda de $20 millones. Pero a algunas de ellas no hay que pagar en lo inmediato. A mí, lo que me desvela es la deuda con el plantel anterior, porque desde el inicio de nuestra gestión, no existe, y si hay es mínima y manejable”.

Por último, Barbarán pidió: “no quiero que el hincha se alarme, mañana vamos a explicar todo para su tranquilidad”, y por supuesto se comenzará a trabajar para encontrarle un principio de solución a una cuestión que preocupa, y aunque el número impacta, también es momento para una unión absoluta en el mundo Juventud Antoniana, para asociarse y seguir refundando al club.