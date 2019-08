El reclamo del Mago Sin Dientes a Macri: "Recibió al Puma, ¿y a mí?"

A pesar de la crisis económica que atraviesa el país y que se intensificó luego del resultado de las PASO, Mauricio Macri se hizo un lugar en la agenda oficial para recibir a José Luis “Puma” Rodríguez. El encuentro formó parte de la agenda oficial del Presidente y tuvo lugar en la Casa Rosada.

Sin embargo, quien hizo un reclamo por dicha reunión fue El Mago Sin Dientes, fiel seguidor del gobierno de Macri y quien protagonizó una de las imágenes de la derrota de Juntos por el Cambio.

Es que tras conocerse los resultados de las elecciones, El Mago fue uno de los pocos que se quedó en el bunker de Costa Salguero, solo, sentado frente al escenario en el que minutos antes los candidatos habían reconocido la derrota en casi todo el país ante Frente para todos, liderado por la dupla Alberto Fernández-Cristina Fernández.

“Recibió a El Puma, ¿y a mí?”, reclamó El Mago a través de Twitter. Esta no fue la primera vez que se dirige al Presidente a través de las redes. Luego de las elecciones del 11 de agosto, el personaje que se hizo conocido en “Showmatch” le solicitó una reunión al mandatario con un estilo muy formal.



“Señor Presidente @mauriciomacri soy un fiel votante suyo quiero pedirle la posibilidad que me reciba en Casa Rosada para expresarle mis ideas y las de muchas personas que me hablan a diario en varios lugares, me gustaría que pueda escucharme ¡Gracias!”, había publicado El Mago.