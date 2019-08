Exámenes confirman que presidente de Uruguay Tabaré Vázquez tiene un tumor maligno

El tumor que se le encontró al presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, es maligno, según confirmó la Presidencia en un comunicado. El informe definitivo sobre la cuestión estará disponible “en los próximos días”.

En el día de hoy se realizó la intervención diagnóstica prevista en donde se confirmó la presencia de un tumor maligno. El informe definitivo estará disponible en los próximos días”, informan en el comunicado donde indican que “el Sr. Presidente de la República se encuentra en excelente estado y superó el procedimiento sin complicaciones”.

“La determinación de las futuras conductas terapéuticas quedan supeditadas al resultado de los estudios en curso”, indica el informe que aprobó el Departamento Médico de Presidencia de la República y fue firmado por el Dr. Mario Zelarayán.

El martes de esta semana se anunció que el Presidente de 79 años debía someterse a una serie de exámenes luego de que los médicos le encontraran un nódulo en su pulmón derecho. Las informaciones preliminares indicaban que el tumor tenía “características muy firmes de que se puede tratar de un proceso maligno".

"Me siento perfectamente bien. No he tenido ningún síntoma", había declarado el mandatario uruguayo en una conferencia de prensa desde la sede del Poder Ejecutivo en Montevideo tras mantener una reunión con sus ministros.