“La explosión le afectó el oído, no podía mantenerse en pie porque se mareaba”

Una bomba de estruendo, arrojada por delegados de UPCN y ATE que se manifestaban en la puerta de la Municipalidad de Coronel Moldes, impactó contra la ventana de la intendente Rita Carreras y provocó deba ser trasladada en ambulancia a una clínica privada de la Capital salteña.

Al respecto, Cristián Aimo, secretario de Gobierno de esa localidad, dijo a InformateSalta que por el momento la jefa comunal se encuentra internada en terapia intensiva con un cuadro reservado. “No está tan grave pero por una cuestión de seguridad, porque llegó con un cuadro de hipertensión severo como consecuencia del estado de nervios que le generó la explosión, pero además, la explosión le afectó el oído medio, generándole un síndrome vertiginoso, con lo cual no podía mantenerse en pie porque se mareaba, presentaba un fuerte dolor de cabeza,” explicó.

En este sentido, aseguró que la persona que habría arrojado la bomba fue detenida y no se descarta que pueda haber más detenciones en las próximas horas. En el lugar se encontraban 9 delegados de ATE y 6 delegados de UPCN, quienes decretaron un paro por tiempo indeterminado por una supuesta mala liquidación del aguinaldo.

“Para nosotros no está mal liquidado, simplemente nosotros liquidamos como dice la ley, sobre lo remunerativo y no sobre lo remunerativo y no remunerativo como lo marca el decreto de la gobernación que invita a los municipios a adherir al decreto, pero si nosotros no tenemos las condiciones económicas de poder adherir, estamos en total libertad de pagar como lo marca la ley,” aseguró.

Asimismo, Aimo subrayó que de los 177 empleados que tiene el municipio, son solo estos 15 los que protestan, el resto no acompaña la medida de fuerza. “Sus propios compañeros no están de acuerdo. Es un paro netamente político, desde todo punto de vista porque no hay razón de ser para que estén en el paro que están, nosotros venimos abonando los sueldos, desde que asumió Rita Carreras no se dejó de pagar ni un solo mes los sueldos. Nosotros unificamos los básicos y hoy el que menos gana, son $10 mil,” aseveró.

Sobre este punto, indicó que el paro decretado es netamente político debido a que el principal referente de ATE es candidato a intendente en las próximas elecciones.

El funcionario municipal destacó el apoyo que están recibiendo tanto por parte del gobierno de la provincia como del resto de los intendentes de Salta. “Muchos se solidarizaron con la situación,” manifestó.