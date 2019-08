Arde el Amazonas: El domingo podría entrar a Salta el humo del fuego

Así lo prevé el Servicio Meteorológico Nacional con base en Salta. El ingreso sería por la zona de Orán y Tartagal, llegando hasta el Valle del Lerma desde el este. Si bien no cambiaría las condiciones meteorológicas, llamaron a tomar recaudos ante problemas respiratorios que pudiese causar.

El mundo sigue atento las novedades en torno al gran incendio forestal que está arrasando hectáreas de la selva del Amazonas, ubicado en Brasil y en gran parte del continente sudamericano. Atentos a las noticias que llegan de los países vecinos, comenzó a circular la versión de la llegada del humo de los incendios hacia el territorio argentino para las próximas horas.

Ante este rumor, InformateSalta consultó al meteorólogo Edgardo Escobar, miembros de la base local del Servicio Meteorológico Nacional apostado en el Aeropuerto Martín Miguel de Güemes, quien confirmó el ingreso del humo para las últimas horas del fin de semana.

“Por ahora no hay nada, no hay indicios en el Valle de Lerma (del humo), el cielo está normal dentro de todo”, puntualizó en primer lugar. Así, Escobar adelantó: “No se descarta el ingreso, a este humo el único factor que lo puede traer es la corriente en chorro de la superficie, un viento que va a ingresar por el norte”, como pasó tiempo atrás con las cenizas volcánicas.

¿Cuándo entraría este humo? “Podría entrar el domingo, ya que bajaría más la presión en el Valle y tendríamos vientos del norte, debido a que en la tarde-noche habrá un ingreso frontal, en esas condiciones podría entrar algo”, aseveró.

En cuando a la zona donde comenzaría a visibilizarse este fenómeno, Escobar dijo que sería “por la zona este, en Orán y Tartagal; también no habría inconvenientes para que ingrese por el Valle de Lerma, según las estimaciones.

No obstante, el meteorólogo aclaró que no se verá una masa negra en el cielo como ocurrió en Brasil. “Por lo general el humo tiene partículas diferentes a la neblina o la niebla, que son húmedas; es algo seco, está asociado a la bruma y al polvo en suspensión, sería algo medio azulado, se lo podría ver fácilmente cuando vaya ingresando, habrá que estar atentos”, recalcó.

No obstante, consideró que este caso constituye “un fenómeno aislado, algo muy anormal que se da”, por lo cual no habría que esperar cambios en las condiciones meteorológicas, salvo una leve baja en la temperatura. Sí habrá que tomar las condiciones y recaudos necesarios para evitar problemas en la salud, sobre todo “porque el humo puede afectar las vías respiratorias y los ojos”, concluyó el profesional.