Visitar Disney aprovechando los paquetes turísticos

Si bien hay mucho que saber sobre la planificación de un viaje a Walt Disney World, muchas personas no tienen el más vago sentido de lo que realmente es Walt Disney World. Estas son las cosas más básicas que debes saber sobre Walt Disney World.

1. Walt Disney World Resort es grande



Walt Disney World se encuentra en Florida, a las afueras de Orlando y Kissimmee. Técnicamente, el complejo ocupa las ciudades de Bay Lake, Florida y Lake Buena Vista, Florida, ambas controladas por Walt Disney Corporation.

La mayoría de la gente conoce alguna variación de esto, pero pocos se dan cuenta de cuán grande es la propiedad de Disney World. Todo el Walt Disney World Resort tiene kilómetros y kilómetros de parque y complejos, es aproximadamente del tamaño de San Francisco o el doble del tamaño de Manhattan. Por eso sugiero adquirir las entradas para Disney Orlando con anticipación. Se tarda unos 16 minutos en atravesar el complejo a lo largo de una carretera.

2. Walt Disney World Resort es más que un parque



Quizá en el momento de adquisición de los paquetes turísticos ha pensado que es solo un parque más, pero esto no es así…

Walt Disney World contiene:



- Cuatro parques temáticos (Magic Kingdom, Hollywood Studios, Epcot, Animal Kingdom)

- Dos parques acuáticos (Typhoon Lagoon, Blizzard Beach)

- Cerca de 20 hoteles operados por Disney (dependiendo de cómo cuente)

- 12 hoteles no operados por Disney

- Un distrito comercial y de restaurantes del "centro", Disney Springs

- Algunas otras características menos notables (por ejemplo, campos de golf)



Si solo pensabas que Walt Disney World es "ese lugar con el gran castillo", probablemente estabas pensando en Magic Kingdom. Pero hay mucho más en Disney World que solo Magic Kingdom, como puedes ver.







Foto 2: Renato Mitra - "Parques de Disney World"

3. El mundo de Disney no puede ser visto en sólo 2 días



Sí, es un espacio en blanco intencional. Walt Disney World realmente no se puede ver en una cantidad de tiempo razonable y finito. La gente realiza fácilmente viajes de diez días en el complejo. Desde paseos hasta cenas y eventos con boletos como la fiesta de Halloween de Mickey's Not-So-Scary, ¡siempre hay mucho que hacer en Walt Disney World!

Si estás planeando un viaje a Walt Disney World, tómalo como algo bueno. Significa que no debes concentrarte en "hacer todo", porque simplemente no puedes.

Por lo general, un viaje en el rango de cuatro a siete días es apropiado para un visitante dentro de los Estados Unidos contiguos. Los huéspedes del extranjero o Hawai / Alaska pueden planear entre diez y catorce días, agregando algunos días en Universal Studios (u otras actividades cercanas) si están preocupados por exagerar en Disney.

4. Walt Disney World no es Universal Orlando Resort



Universal Studios Florida y Universal's Islands of Adventure son parques temáticos en Universal Orlando Resort, un complejo turístico a pocos kilómetros de Walt Disney World. El Mundo Mágico de Harry Potter se encuentra en Universal Orlando, no en Walt Disney World.

Si bien puede visitar los parques de Universal Orlando (incluidas sus áreas de Harry Potter) desde la propiedad de Disney, deberá hacer un poco de trabajo. Los boletos de Universal serán boletos separados que deberá comprar (recomendamos Undercover Tourist) y tendrá que averiguar cómo va a llegar de la propiedad de Disney a Universal (usamos y recomendamos Uber).

Además de la confusión, uno de los cuatro parques de Walt Disney World es "Disney's Hollywood Studios", un parque temático que, como los parques de Universal, tiene como tema el cine. Una vez más, sin embargo, los parques no tienen nada que ver entre sí.