Expo Rural: “La muestra siempre me sorprende”

“La muestra siempre me sorprende”, dijo Pellegrina y destacó la genética que se disputa los mejores premios en las pistas, “el gran complejo que es la agroindustria de la Argentina siempre se muestra en las rurales del país y nos acerca a los consumidores de las ciudades y les mostramos el trabajo que hay detrás de lo que se consume”.

Cuando fue consultado sobre el impacto de la devaluación de la moneda, Pellegrina aclaró que “hay muchas actividades que no se exportan, una alta proporción de granos se exporta, pero en el caso de la carne es solo el 20% y el resto queda para el consumo interno y en pesos. También tenemos los insumos en dólares, como en el caso de la lechería que tiene una incidencia en el costo mucho mayor que sobre el ingreso. Claramente, la variación en el tipo de cambio ´nos mata´ porque se pierden los precios relativos, se pierden las referencias. Ahí siempre hay cosecha para alguien, pero no somos los productores. Algún eslabón de la cadena se queda con alguna diferencia, se la transmite a los consumidores y nosotros siempre pagamos el pato desde lo público. Lo que nosotros pedimos es estabilidad y después nosotros nos arreglamos con el valor del tipo de cambio haciéndolo competitivo con nuestros costos interno y con nuestra eficiencia”.

Con respecto al trabajo que se realiza desde la entidad en tiempos electorales, Pellegrina señaló: “Con la Comisión de Enlace, las cuatro entidades del campo, elaboramos un documento para los candidatos con políticas públicas que se transmitan hacia el futuro, con buenas oportunidades para el campo. En este sentido, nos entrevistamos con dos candidatos, con Mauricio Macri (Juntos por el Cambio) y con Roberto Lavagna (Consenso Federal) y estamos esperando una audiencia con Alberto Fernández (Frente de Todos)”.

Más adelante, el presidente de la Sociedad Rural Argentina profundizó: “Nuestro trabajo no es hacer futurología, sino tratar de incidir con políticas correctas y es el trabajo que tenemos ahora: acercar las propuestas como fue con el caso del presidente Macri que recibió el 100% de las políticas. Cuando le sacaron el pie de encima, el campo dio cosechas récord, las economías regionales empezaron a crecer con una mirada más abierta al mundo y ahora tenemos el broche del acuerdo UE–Mercosur que nos abre una cantidad enorme de expectativas. No obstante, no solo hablamos con los candidatos a la presidencia sino con los candidatos a legisladores y gobernadores porque necesitamos reformas impositivas y una reforma fiscal”.

Ante un salón colmado, disertó Alfredo Leuco

“Si gana Macri es un milagro, no es imposible pero es difícil”

El periodista Alfredo Leuco, comenzó su charla realizando un repaso de lo que sucedió en las elecciones y señaló que “los sectores medios urbanos, bastiones de Cambiemos, cambiaron su voto. Ya lo venían anticipando las elecciones que se hacían en las provincias”, y recordó que “fueron 13 millones de argentinos los que le pusieron el voto a Mauricio Macri en 2015 y hoy acaba de sacar, redondeando, solo 8 millones de votos. Si gana Macri las generales es un milagro, si bien no es imposible, es un resultado muy difícil”.

Luego, remarcó que no fueron las encuestadoras las que fracasaron sino los encuestados quienes no dijeron lo que pensaban: “Entre 3 y 4 millones de personas de clase media, media baja, cuentapropistas, profesionales jóvenes, comerciantes pequeños, que decían que habían votado a Macri y que ahora están desilusionados. Y al ser consultados sobre la posibilidad de votar a Cristina, no lo decían, eso es lo que hoy se llama ´voto vergonzante´ o `voto oculto´. El sector que trazó la política económica del país no leyó la desesperación, los despidos, que se registraron en diferentes lugares del país”.

Para Leuco, con el peronismo unido, el antikirchnerismo desunido, y una grave situación económica dieron el resultado electoral de las PASO. “Hoy no hay plata en la calle, estamos en una estanflación, con un parate económico muy fuerte. Eso instaló un clima en el ámbito económico que terminó en un empujón muy fuerte al presidente Macri que quedó al borde de perder la elección del 27 de octubre”.

Más adelante, el periodista develó cual será la estrategia del Frente Juntos por el Cambio. “Entre los casi 12 millones de votos de Fernández y los casi 8 millones de votos de Macri, el gobierno va a tratar de bajar el porcentaje de votos del Frente de Todos ¿Cómo? Primero, hay 2 millones de personas que no votaron y se espera que vayan a votar en las generales y se estima que el 80 o 85% de esos ciudadanos son votantes de Macri. Esto aumenta el porcentaje global de votantes y eso va a impactar en el porcentaje de Fernández y la idea es que baje a un poco menos del 45% de los votos. En segundo término, hay un 13% que votó a otra fórmula no kirchnerista. A esos votantes, le van a pedir que voten a los legisladores que quieran y que no voten a los candidatos a presidentes que no llegan como Gómez Centurion o Lavagna. Otro lugar donde van a buscar votos es en los argentinos que votan en el exterior. Y un cuarto lugar, es en aquellos que estaban arrepentidos de votar a Macri porque les fue mal, allí van a buscar que se arrepientan de no haberlo votado en las PASO”.

De esta manera, a criterio de Leuco, matemáticamente es posible, “pero Macri tiene que ganar los 3 partidos. Si logran el resultado de 35,1% para Juntos por el Cambio y 44,9% para los Fernández, van a segunda vuelta y a las segunda vuelta las carga el diablo. Hoy, hay más gente que no quiere a Cristina que la no quiere a Mauricio Macri”.

Por otro lado, Leuco señaló que “el 27 no sólo se elige presidente, además se eligen diputados, senadores… El mensaje es a lo mejor no logramos la victoria pero necesitamos la mayor cantidad de diputados y senadores e intendentes para controlar lo que se viene. El cristinismo es corrupto, autoritario y dañino, sin control parlamentario es peligrosísimo para la democracia. No quiero ser alarmista, pero esta versión del kirchnerismo/peronismo es más peligrosa que la anterior. Muchos de los que estamos acá vivimos los ´70, y en ese momento se dio algo similar. Cuando el poder real (Cristina) es distinto al poder institucional (Alberto), cuando se da ese enfrentamiento puertas adentro del peronismo, suele terminar violentamente. Lo peligroso en este caso no es solamente su concepción autoritaria, esa actitud que duda del mercado, que concentra todo en el Estado, que fomenta relación con los países de más dificultad que tienen en el mundo, el peligro en este caso es que haya un enfrentamiento”. Para Leuco, “Alberto Fernández es un hipócrita, que falsea la realidad y la inventa”.

Sobre la justicia, Leuco señaló que “el tema de la justicia me parece definitivo, trascendente. Hay abogados y jueces honestos, pero hay otros que tienen la camiseta de Cristina. Y hay un sector temeroso que no se mete ni sabe para donde ir. Están muy atentos a los humores políticos. El peligro es que si gana Fernández los jueces se van a querer retirar y muchos pondrán los expedientes bajo llave. La justicia cuando hay cambio de gobierno guarda los expedientes y ve cómo viene la mano”.

Para finalizar, el periodista de Radio Mitre, propuso un nuevo contrato social, “digamos nunca más a los ladrones ni a los autoritarios. Mi esperanza está en la franja de dirigentes nuevos y jóvenes. Mientras la política la hagan los más vagos, los más chantas no salimos más”.

Un fin de semana con actividades para toda la familia

Hoy domingo, a las 10 hs, se desarrollarán las pruebas funcionales de criollos en aparte campero; y a las 11 hs, se hará la prueba Soledad Bustillo, que busca estimular la afición de los niños a los caballos Peruanos. Participarán de esta actividad integrada, los niños y adolescentes que concurren a Equinoterapia del Azul. Por la tarde, a las 17, será la Final de Criollos de América y las 17.30 se realizarán jineteadas.

El cierre folclórico será a las 19 hs, con “Los del Predio” y “Los del Portezuelo”.

Acto Inaugural

Hoy, a las 12 está prevista la Misa de Campo; y luego, con la participación del gobernador Juan Manuel Urtubey, se realizará el acto oficial en el que quedará inaugurada la 75° Exposición Ganadera Agrícola Industrial y Comercial.

Se prevén los discursos de las principales autoridades y luego, los desfiles de Campeones, de maquinaria, de agrupaciones gauchas invitadas y una barrida de caballos Peruanos.

Almuerzo del ganadero

El lunes culminan las actividades con el remate de caballos criollos a las 9.30 y a las 11, el remate de ganado menor. Al mediodía, se ofrecerá el almuerzo del ganadero y luego se realizará el remate de bovinos, a las 14.30 hs.