ARA San Juan: ordenaron que el exministro de Defensa Julio Martínez declare como testigo en la causa

El senador por La Rioja dejó el cargo cuatro meses antes de la tragedia en la que murieron 44 tripulantes. Las querellas deberán enviar sus preguntas, aunque no todas están de acuerdo con la medida.

La jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez, ordenó que el exministro de Defensa y actual senador Julio Martínez, declare como testigo en el marco de la causa que investiga el naufragio del submarino ARA San Juan. La magistrada le pidió a las querellas que envíen sus preguntas para el exfuncionario y una vez que tenga lista el interrogatorio se librará el oficio, informó TN.

Martínez fue titular de la cartera de Defensa desde el inicio del gobierno de Macri hasta julio de 2017, momento en que abandonó el cargo para convertirse en candidato a senador por La Rioja de cara a las elecciones legislativas. Oscar Aguad lo reemplazó y tan solo cuatro meses después se produjo la peor tragedia naval argentina en tiempos de paz.

El naufragio del ARA San Juan se cobró la vida de 44 tripulantes y la investigación que se tramita en el juzgado federal de Caleta Olivia halló irregularidades en el mantenimiento de la nave. Por eso la jueza quiere saber qué grado de conocimiento tenía Martínez sobre las condiciones en las que se encontraba el submarino y el control que desde su cartera se efectuó sobre los fondos que debían destinarse a la correcta conversación de la unidad.

Martínez declarará en condición de testigo y por escrito debido a su condición de senador. TN.com.ar se comunicó con integrante de la Cámara alta para saber si estaba al tanto de la decisión judicial, aunque este negó tener conocimiento de la testimonial. "No me llegó nada, no sabía nada, realmente desconozco", afirmó, y luego se comprometió a dialogar sobre la cuestión una vez que reciba la notificación.

Negativa

Este medio pudo saber que la querella que encabeza Valeria Carreras rechazó la testimonial de Martínez. "Nos opusimos por escrito a que el exministro deponga en calidad de testigo por los mismos motivos que no avalamos la declaración testimonial del exalmirante Marcelo Srur, el ministro Oscar Aguad y el presidente Mauricio Macri", afirmó la letrada en diálogo con este medio.

Carreras entiende que el senador podría ser responsable de la tragedia si se determina que partidas presupuestarias que debían destinarse al mantenimiento de la nave se utilizaron para otras cuestiones. El querellante Luis Tagliapietra, también planteó dudas sobre esta testimonial.

Fabricante alemán y extitular de inteligencia

La jueza Yáñez quiere incorporar al expediente otras dos testimoniales: la del CEO de la empresa alemana Thyssen-Krupp, fabricante del submarino ARA San Juan, tipo TR 1700, que se incorporó a la Armada Argentina en 1985 tras varios años de trabajo en la antigua planta Nordseewerken y la ex Directora Nacional de Inteligencia Estratégica Militar, María Noel Costa, actual magistrada federal de Córdoba.