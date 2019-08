Nueva teoría sobre la muerte de Paul Walker: habría sido asesinado

Su trágica muerte se produjo cerca de las 15:30 (hora local), cuando el Porsche Carrera GT rojo conducido por el corredor profesional Roger Rodas y con Walker en el asiento del pasajero se estrelló contra un árbol en la ciudad del sur de California, estallando en llamas y matando a los dos hombres. Las primeras noticias del accidente indicaron que la velocidad podía haber sido los factores en el accidente, pero rápidamente algunos teóricos de la conspiración han sugerido que algo más siniestro se esconde tras esta inesperada muerte.

Los conspiranoicos apuntan a una serie de elementos que han sido determinantes durante la investigación como posibles indicadores de que no se ha dado a conocer la verdadera historia sobre la muerte de Walker, como el hecho de que el accidente tuvo lugar a plena luz del día, y que un vídeo publicado TMZ parece mostrar un proyectil impactando en el vehículo de Walker, que explota poco después.

A partir de ahí, los teóricos de la conspiración han sugerido una serie de teorías sobre las razones reales tras la muerte de Walker. Una de estas teorías conspirativas sugiere que Walker fue asesinado porque supuestamente conocía información privilegiada y que comprometía a muchas personas de la élite sobre los esfuerzos de ayudar a las víctimas del tifón Haiyan en Filipinas, ya que Walker poseía una compañía que se especializaba en la atención inmediata ante desastres.

Conspiración tras la muerte de Paul Walker

La primera versión de la teoría conspirativa dice lo siguiente:

“Paul Walker y su amigo fueron asesinados poco después de que descubrieron una conspiración para suministrar a las víctimas del Tifón Haiyan una droga prototipo de anticonceptivo permanente oculto en los suministros de medicamentos y ayuda alimentaria. Al parecer poseía una grabación que incriminaba a ciertas personas de la élite global y se dirigían para encontrarse con una persona que les habría ayudado a ponerse en contacto con las personas adecuadas. Pero resulta que fueron traicionadas y alguien manipuló el vehículo para que este explosionara.”

Es muy cierto que no existen evidencias concretas para demostrar esta teoría, pero también es muy cierto que muchas teorías conspirativas como el reciente espionaje por parte de Estados Unidos, que nadie creía en un principio, con el paso del tiempo se han hecho realidad. Esto ha dado pie a una segunda versión de una supuesta motivación relacionada con el tifón Haiyan:

“Al parecer, Paul Walker habría descubierto un movimiento económico que incriminaba a ciertas empresas para beneficiarse del desastre de Filipinas.”

Pero a partir de este punto no podemos obviar una de las mayores conspiraciones de todos los tiempos y que habrían participado en una gran cantidad de misteriosas muertes en el mundo de las celebridades, estamos hablando de los “Illuminati”, una organización en la sombra, sin rostro, y que tienen controlados los medios de comunicación con la capacidad suficiente de manipular acontecimientos actuales.

Entonces dicho esto, los conspiranoicos hacen referencia a una de las series televisivas de mayor existo en Estados Unidos y una de las más controvertidas, Family Guy (Padre de Familia), ya que hace unos meses “profetizó” el atentado de Boston, cuando días antes se emitió un capítulo donde Peter comete un atentado en la misma maratón. Ahora sugieren que la muerte del personaje el perro Brian Griffin en la exitosa serie de televisión de la Fox fue mostrado en un reciente episodio con el fin de informar a la gente de que “Walker iba a morir”. Un usuario de YouTube explica esta teoría de la siguiente manera:

“Yo no sé si ustedes también han visto recientemente “Padre de familia”, en el episodio cuando Brian muere en un accidente de coche, y yo no sé si ustedes encontraran la correlación y la conexión con la muerte de Walker, pero Brian era el nombre que encarnaba Paul Walker en la película “The Fast & The Furious“, y que se estrenó hace una semana y media atrás, ¿verdad? Hace aproximadamente una semana y media Brian en “Padre de Familia” murió, así que es como siempre digo, este tipo de acontecimientos siempre tienden a ser predichos por los medios de comunicación y la industria del consumo.”

Continuando con las teorías conspirativas, muchas personas creen que el Porsche de Walker fue hackeado, por lo que podría haber sido operado por control remoto. Para muchos esta teoría puede ser difícil de creer, pero recordemos que ha habido informes sobre la capacidad de controlar de forma remota un vehículo. Kimberly Dvorak, un periodista de San Diego, dijo que los coches pueden ser controlados de forma remota. “La Universidad de San Diego hizo un informe en 2010 en el que utilizaron un Nissan Sentra y un iPad… y fueron capaces de hackear el sistema y operar el acelerador, los frenos, limpiaparabrisas, luces, dirección”, dijo.

Entonces esta teoría conspirativa sería similar a la teoría expuesta en la muerte del conocido periodista Michael Hastings, cuyo Mercedes se estrelló contra un árbol y se incendió, con un cierto paralelismo a la muerte de Walker. Según se dijo, Hasting estaba trabajando en una historia que supuestamente iba a exponer a la CIA. Los teóricos de la conspiración sugirieron que el coche de Hasting fue hackeado y controlado a distancia para causar el accidente mortal.

Pero la conspiración tras la muerte de Walker no acaba aquí, reconocidos medios de comunicación sugirieron en un principio que la muerte de Walker era nada más y nada menos que el resultado de un elaborado engaño, aunque rápidamente fueron desacreditados por las autoridades locales.

Sea cual sea el interés tras la muerte de Walker, hay que reconocer que es una “casualidad” que Walker muriera en un accidente de coche ya que la única película que lo hizo famoso fue la película “Fast and Furious”. Entonces otra vez nos cuestionamos el uso del término “casualidad”, ya que como hemos expresado en Mundo Esotérico y Paranormal en innumerables veces: “No existe la casualidad, y lo que se nos presenta como azar surge de las fuentes más profundas” (Friedrich Schiller).

Pero si vamos un poco más allá, otros teóricos de la conspiración incluso apuntan a una supuesta conspiración donde la muerte de Walker fue debido a que él podría ser una víctima del ya conocido proyecto de control mental MK Ultra y que se verían afectadas muchas celebridades. Entonces dicho esto, una de sus frases en la película “The Skulls: Sociedad Secreta” en al año 2000 habrían profetizando su propia muerte:

“Si sigues escarbando cavaras tu propia tumba”.