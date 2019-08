“El primer objetivo es mantener la categoría”

A días del debut en el torneo Federal A frente a Juventud Unida de Gualeguaychú, el entrenador del Centra Norte, Ezequiel Medrán, quien incorporó once refuerzos al plantel, comenzó a delinear el equipo titular.

Ezequiel Medrán, en diálogo con InformateSalta se refirió al debut. “Estamos afinando todos los detalles en la parte futbolística, en el amistoso con Juventud llegamos con una carga de trabajo importante pero sirvió para sacar varias conclusiones sobre las cosas para mejorar. Estamos trabajando a conciencia para llegar de la mejor manera”, dijo.

También aseguró que arrancan con desventaja por el poco tiempo que tuvieron para armar un equipo competitivo. “Tenemos un plantel muy comprometido. La realidad es que vamos a jugar un torneo que es muy duro, con equipos que se han armado muy bien, y nosotros arrancamos un poco desde atrás, venimos de jugar un Regional y solo tuvimos un mes para volver al trabajo”, expresó.

Sobre la situación del juvenil Vargas y Padilla comentó: “Ayer hablé con Enzo Vargas y le dije que si le salía alguna oferta la aproveche, hoy no está dentro de los planes en mi cabeza pero eso puede cambiar según como trabaje, mientras que Padilla está en observación, se está poniendo en condiciones, nos vamos a tomar un tiempo más largo para tomar una decisión”.

Medrán, pidió traer refuerzos de jerarquía y la dirigencia cumplió con el pedido del entrenador. “Llegaron jugadores de trayectoria, con pasado en Primera, es lo que habíamos hablado con el presidente, el club hizo un esfuerzo grande para traerlos porque eran puestos y nombres que tenían prioridad dentro de lo que había en el mercado”, aseguró.

Para el técnico no hay titulares, ni suplentes, aunque los refuerzos que llegaron tengan pasado de Primera División. “La idea fue asegurar la base del equipo que ascendió y a eso sumarle jugadores que vengan a ser titulares pero en la competencia porque yo no tengo en mi cabezas titulares y suplentes, yo tengo un plantel que arrancan con las mismas posibilidades, yo no veo trayectorias, ni nombres a la hora de elegir un once titular, yo solo veo rendimientos”,confirmó.

Asimismo se refirió a la fallida llegada del arquero Sebastian D’ Angelo. “Nos vamos a tomar el tiempo de ir analizando una vez que veamos el funcionamiento del equipo para ver si nos falta cubrir algunas posiciones, el libro de pases todavía está abierto y vamos a jugar con esa fecha para que podamos sumar. Con el transcurso de los días iremos tomando decisiones”, indicó.

Sobre el equipo que veremos en el torneo y la táctica que tendrá el equipo confirmó que todavía no encontró el juego que pretende. “Uno va buscando una idea de juego respetando siempre la mística que tiene la camiseta de Central Norte que es el esfuerzo, el sacrificio que son los valores que no vamos a negociar, en el torneo pasado tuvimos eso y ahora vamos a respetar esa línea de trabajo”, señaló.

Por ultimó habló sobre su primer objetivo en el torneo. “Yo siento que tenemos que consolidar a Central Norte en la categoría, saber que el primer objetivo es mantener la categoría, tratar de armar un equipo lo más competitivo que se pueda, quiero que la gente se ilusione pero quiero ir despacio con un objetivo muy claro”, finalizó.