Sin Vueltas con Miguel Isa: “Competir hace que un espacio sea más grande”

El precandidato a gobernador por el Frente de Todos habló sobre lo sucedido horas antes del cierre de listas. “Estoy dando vuelta la hoja para que la gente sea quien decide y no un grupo de dirigentes en una mesa” agregó. Conocé sus propuestas.

Las elecciones provinciales en Salta serán el próximo 6 de octubre (PASO) y el 10 de noviembre (Generales). En este marco, uno de los espacios políticos que irá a una real interna será el Frente de Todos Salta con las pre candidaturas a gobernador de Sergio Leavy y Miguel Isa, quién para participar debió recurrir a la justicia.

La proscripción que no fue...

El precandidato a gobernador, Miguel Isa, recordó que hace un par de años viene con la intención de la precandidatura a la gobernación. “He comprometido a miles de personas en todo el territorio de la provincia, todos me decían que no me baje, porque ya en un oportunidad comencé como precandidato y termine siendo precandidato de vicegobernador de Urtubey”.

Sin embargo en esta elección, Isa aseguró que a pesar de que se intentó proscribir su lista en el Frente de Todos, porque internamente se decidió ir con lista única, hizo valer el compromiso que se había hecho al conformar el espacio de ir a unas PASO con Sergio Leavy.

“Creo que competir hace que un espacio sea más grande, sea más participativo. Como no querían esa competencia fui a la justicia para que me permita participar y bueno logre participar y ya estoy dando vuelta la hoja. Empecé una campaña como tiene que ser para que la gente sea quien decide y no un grupo de dirigentes en una mesa” indicó en Sin Vueltas de InformateSalta. (Domingos, 21.30 en Somos Salta)







Una fórmula con propuestas para fomentar el trabajo

En este marco, Isa aclaró que armó listas en toda la provincia con un 60% de gente nueva de mucha impronta, de mujeres como Lucía Doljanín, quién será su precandidata a vicegobernadora.

“Ella viene de las organizaciones intermedias, de la Fundación Manos. La vi trabajando en las villas, por los derechos de la mujer, es una gran luchadora social. Tiene un muy buen perfil y gran sensibilidad. Tenemos la misma concepción de que hay que trabajar para la gente” agregó el precandidato a gobernador, Miguel Isa.

Asimismo cuestionó las políticas nacionales que han dejado a casi el 70% de las personas sin poder llegar a fin de mes y un 68% de trabajadores en negro sin obra social. “Hemos hecho un proyecto de generación de 22 mil puestos de trabajo. Creemos que lo primordial es la gente que busca trabajo, lo veo en todo el territorio y recibo esos pedidos. Lo que hay que generar es empleo” sostuvo el dirigente en Sin Vueltas de InformateSalta.







Doble candidatura de Sergio Leavy

“En cuanto a la decisión personal de Leavy - que la habrá pensado y meditado - no sé cómo le caerá a la gente la doble candidatura. Mi posición personal fue siempre terminar mandatos tanto en la intendencia como en la concejalía y luego en la vice gobernación. Creo que si uno se compromete para algo tiene que cumplir con su palabra pero él manifestó que ya lo había hablado, que era una forma de posicionarse mejor” indicó Miguel Isa.

Además, el precandidato del Frente de Todos aseguró que el voto de la gente estará dado a partir de las propuestas que cada uno realice. “Yo me presento porque amo mi tierra y porque tengo una gran experiencia. He vivido tiempo difíciles, asumí en el municipio después del 2001 cuando la Argentina se caía a pedazos y lo pude sacar a adelante y puede ordenarlo”.

Consecuentemente, indicó que lo que más le aflige es la falta de trabajo más que la discusión personal de dos dirigentes que luchan por llegar a la gobernación. ”Quiero una Salta industrializada, tenemos una gran posibilidad”.











Elecciones nacionales, ventaja de Fernández - Fernández

“Yo creo que la Argentina ya ha elegido un presidente, creo que no habrá segunda vuelta, ya eligió Fernández. Además el PJ, a nivel provincial, tomó una decisión a través de la Comisión de Acción Política de hacer una alianza de integrarse a un Frente de Todos Salta.

Sobre la visita de Cristina Kirchner el próximo 20 de septiembre, Isa dijo en Sin Vueltas de InformateSalta que irá a escucharla y aseguró que será bien recibida. “Va a concurrir una multitud de gente y será interesante escucharla a la precandidata a vicepresidente quien también tuvo la grandeza de bajarse a ser vice, arreglar con a Fernández, darle la participación a Sergio Mazza, abrir el espacio a todos los sectores del peronismo lejos de pelearse se reconstruyó”.