Buscan a un albañil salteño que violó a su suegra

El ataque sexual, según lo informado por la policía a InformateSalta, tuvo como escenario una vivienda del barrio Sarmiento, en la localidad de la Las Lajitas, donde residían, tanto la víctima, su hija, su yerno y un hijo pequeño de la pareja.

El domingo pasado, luego de una intensa ingesta alcohólica con amigos, el acusado, un albañil de 27 años de contextura robusta, decidió irse a dormir, pero en el trayecto se metió en el cuarto de su suegra, una mujer de 53 años, quien duerme sola.

La víctima, según lo denunciado, contó que para dormir viste camisón y pantalón corto, lo que no fue diferente la noche del abuso. Tapada solo con unas sábanas, la mujer relató que de pronto sintió que alguien corrió a un lado las mismas y al abrir los ojos se dio con su yerno.

El hombre se tiró encima, mientras su suegra le pedía que se retire de la habitación, pero el yerno no tenía ninguna intención de hacerlo. “No digas nada…cállate, cállate”, replicó a la vez que le tapó la boca a fin de que no gritara.

Pese a sus intentos por resistirse, el sujeto logró sacarle el pantalón y luego comenzó a violarla por unos 10 minutos, según dijo. En esos momentos, apareció en escena su hija.

La joven vio a su madre siendo abusada por su pareja, a quien comenzó a recriminarle por su conducta. “Qué haces, no seas sucio, cómo vas a ser así”, fue el reclamo de la hija, tras lo cual el albañil se subió el pantalón y se retiró de la habitación.

La joven asistió a su madre, quien era presa de una crisis de nervios. El agresor, en tanto, juntó sus pertenencias y se dio a la fuga de la vivienda, pues su mujer le dijo que iba a dar aviso a la policía, lo que hicieron al día siguiente en la comisaría de esa localidad.