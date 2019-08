Isa, sobre la interna con Leavy: “Voy a entender y respetar lo que elija el pueblo”

Luego de una encuesta realizada por InformateSalta con la participación de más de 1300 votantes, donde el candidato del Frente de Todos más votado en la categoría a gobernador fue Miguel Isa, el propio vicegobernador, ante las cámaras de nuestro medio, agradeció el apoyo de la gente y agregó que “no tiene miedo a los aparatos”.

De cara a las PASO del 6 de octubre, se mostró optimista en imponerse al ex intendente de Tartagal y actual diputado nacional Sergio “Oso” Leavy. “El pueblo ya aprendió a vivir en democracia, sabe lo que va a elegir, y lo que elija para mi va a ser respetado y entendido”, sostuvo.

También se refirió al intento de proscripción de su candidatura. “Yo percibo mucho afecto, a la gente no le gusta las proscripciones, pueden tener criticas hacia dirigentes pero no que no los dejen participar y menos en democracia, la gente me ve y me alienta”, indicó.

En la oportunidad, apuntó contra la gestión del presidente Mauricio Macri y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). “Han endeudado hasta nuestros nietos no es un cosa que se sale de la noche a la mañana, yo siempre dije que cuando la economía se superpone a la política ahí viene los grandes problemas”, dijo.

Por última, reafirmó su compromiso con el pueblo. "Voy a luchar con toda la energía para sacar a Salta adelante", finalizó.