El humo del Amazonas se quedaría en Salta hasta el jueves

Mientras sigue la conmoción en el mundo por las consecuencias del incendio que se desató en la selva del Amazonas en Brasil, con su devastador impacto, en Salta ha llegado parte del humo del fuego, y se quedará durante gran parte de la semana.

InformateSalta dialogó con el meteorólogo Edgardo Escobar, del Servicio Meteorológico Nacional con base en el aeropuerto Martín Miguel de Güemes quien indicó que parte de este fenómeno entró a nuestro territorio durante el fin de semana. “Estuvimos viendo imágenes satelitales, desde las cuales se veía cómo bajaba (el humo) por el este de la provincia, por la zona de Orán y Tartagal, hacia el centro del país”, precisó el experto.

No obstante, precisó que el fenómeno que se aprecia sobre la ciudad capitalina no es 100% producto del Amazonas. “No sabemos si es local o está drenando del sector noreste, por algunos mapas se podía esperar que el domingo a la noche tuviéramos el humo y por eso no se descarta, hay zonas con quema, fábricas que arrojan humo”, explicó.

Del mismo modo, Escobar recalcó que estas condiciones impactaron en la visibilidad que hay en Salta, la cual se redujo de 15 a 8 km/h. Este panorama de cielo con humo permanecería hasta el día jueves, cuando “entre un sistema frontal bastante marcado, que podría ir empujándolo en su recorrido”, junto a una baja de temperaturas.