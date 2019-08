Abel Moya también acusó al Partido de la Victoria de coartar la participación

Luego de las denuncias de proscripción dentro del frente de Todos realizadas primeramente por Javier David y luego por Miguel Isa, el ‘canillita’ y ex concejal, Abel Moya, también acusó al espacio que conduce Sergio “Oso” Leavy de cerrarle las puertas.

El también vicepresidente del centro vecinal de Barrio San Remo, en diálogo con FM Capital, explicó que dentro del Partido de la Victoria nunca le atendieron el teléfono. “Quiere decir que no me quieren o no querían que yo participe con ellos y a mí la gente me sigue pidiendo soluciones”, sostuvo.

En ese marco, confirmó que acompañará la candidatura de Gustavo Sáenz a gobernador. “Me hablaron desde la Municipalidad para que apoye a Gustavo y lamentablemente la solución la estoy encontrando dentro de este espacio, en algún lado tengo que participar” expresó.

Por último, manifestó que su apoyo al intendente no modifica su manera de ver y sentir la política. “No quita que siga siendo kirchnerista y que siga apoyando a Fernández-Fernández”, finalizó.