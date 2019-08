Expo Rural en Salta: Una proteccionista ingresó a la jineteada para protestar contra el maltrato

Nicole Sasso, reconocida proteccionista local irrumpió semidenuda en la pista de competencia donde los caballos son sometidos a prácticas de tortura. En el cuerpo llevaba escrita la palabra “abolición” y en los brazos levantaba un cartel con la frase “STOP JINETEADA”.

“Lo que le hacen a los caballos es terrible, veíamos como los golpeaban, había un caballo atado en un poste y no se de cómo no se descogotó porque en tres oportunidades se tiró al piso, lo golpeaban y se caía al piso”, manifestó Sasso en Radio Vos.

La mujer sostuvo que “la jineteada es tortura, no puede ser que la tradición no puede ser la torera de estos animales vendados. Es terrible, les patean la cara en el piso. Yo ingresé, sabía que con un solo cartel no iba a llamar la atención así que me saqué la remera y me escribí abolición en el cuerpo. Se vinieron caballos encima de mí y desde la comisión se colocaron delante de los caballos y los gauchos diciendo que no querían violencia, que me dejaran expresarme”.

La proteccionista destacó que desde la organización la hayan protegido de los gauchos que querían atacarla, sin embargo, “cuando logran sacarnos del predio, atrás de las tribunas a la prensa la golpearon brutalmente, lo tiraron al piso, le pisaron el celular porque no querían que se publiquen las imágenes”.

Sasso destacó que la lucha contra el maltrato animal continuará con mayor fuerza. “Ya atravesamos el proteccionismo, ahora somos activistas en acción para proteger el derecho de los animales. Los caballos gritan en silencio todos los golpes que reciben, les pegan para que sean más violentos”.