Sin quórum para el mega proyecto hotelero de Tres Cerritos

Luego que se anunciará un mega proyecto hotelero en Tres Cerritos a los pies del Cerro de la Virgen y cercano al Santuario de Schönstatt, no se conocen más precisiones sobre qué autorizaciones posee este emprendimiento inmobiliario impulsado privados pero cuyos principales interesados son la cadena Hilton, Accor y Marriot.

Según pudo conocer InformateSalta, el pasado 31 de julio se presentó en el Concejo Deliberante un expediente por parte de los responsables del emprendimiento. Sin embargo, a casi un mes de su ingreso se encuentra sin ningún tratamiento por parte de la Comisión de Obras Públicas.

En este marco, uno de los miembros de la comisión que había manifestado su descontento fue el concejal Ernesto Alvarado pero finalmente no solicitó un pedido de informe sobre este emprendimiento. “Es un expediente que recién ingreso al Concejo, no se trató y una vez que se traten recién se harán los pedidos de informes correspondientes según las dudas que surjan” agregó el concejal a InformateSalta.

Por su parte, el concejal del Frari quién también forma parte de la comisión de Obras Públicas sostuvo a nuestro medio: “Tenemos muy poca información sobre el proyecto del hotel, me parece que hay que verificar que ese sector no sea una reserva natural protegida por la ordenanza y si no está por encima de la cota 1220 donde no se puede realizar ningún tipo de obra civil”.

De esta manera, – según apuntaron Alvarado y Del Frari - la decisión de tratar este expediente se encuentra hoy bajo la responsabilidad del presidente de la comisión, Alberto Castillo quien todavía no puso entre los puntos de discusión la instalación de un mega hotel en una de las zonas naturales más importantes de la ciudad.

Ante la consulta de InformateSalta, Castillo confirmó que si bien aún no se ha tratado el expediente, el próximo jueves mantendrán una reunión con los desarrollistas a cargo del emprendimiento hotelero.

¿Zona protegida?

Si bien el Concejo Deliberante hace pocas semanas aprobó el PIDUA II, en su versión anterior – PIDUA II - , la zona donde se emplazaría el desarrollo inmobiliario hotelero sería un área natural protegida.