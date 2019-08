Wayar presentó su candidatura a intendente, junto a las listas de diputados y concejales

Anoche, en el Teatrino, se presentó la Lista "Todos Pueblo", que lleva como candidato a la intendencia a Walter Wayar y como candidatos a Diputados al presidente del Partido Kolina, Diego Arroyo; a la ex concejal Raquel Llaya, al ex director del Hospital de Niños, Luis Herrera y una joven estudiante de la carrera de arquitectura Mercedes Mentesana. También lleva como cabeza de lista en concejales al profesor Marcelo Segura, ex concejal y actual director del instituto superior de Madres de Plaza de Mayo.



El encuentro político, que contó con la presencia de muchos simpatizantes, contó con el apoyo del precandidato a Gobernador Sergio "Oso" Leavy y los flamantes candidatos a Diputado Nacional y Senador Nacional más votados en las últimas PASO Lucas Godoy y Nora Giménez.



Leavy dijo que cree que es la lista con más chances de llegar a la Municipalidad y destacó la fuerza de Walter Wayar y sus convicciones, además de destacar que es un hombre que sabe cómo gestionar.











Wayar, a su turno, habló de las necesidades del municipio: "Claro que vamos a hacer obra pública que le dé mayor calidad de vida al vecino, pero no nos vamos a olvidar de lo social". "Hay que ordenar el comercio sin matar a palos a la gente que no tiene que comer, pero tampoco es justo que los comerciantes paguen sus impuestos y tengan competencia ilegal".

Dijo además: "Venimos a darle una vuelta de tuerca al municipio con otra mirada acorde a los nuevos tiempos". Por último agradeció el acompañamiento y remarcó la necesidad de que provincia y municipio trabajen coordinadamente en temas como salud, transporte y educación.