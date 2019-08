En Salta aumentaron las denuncias por violencia de género

Los resultados del relevamiento 2018 del Anuario Estadístico de Violencia de Género de la provincia de Salta se dieron a conocer ayer en un acto realizado en el Complejo de Bibliotecas y Archivos. La mayoría de las mujeres que denunciaron según este informe, tienen entre 21 y 35 años, publicó Nuevo Diario.

Se trata de un informe elaborado con contribuciones de diferentes organismos estatales que recopilan datos sobre violencia de género directa e indirecta, según detallaron ayer en la presentación.

“Trabajamos con el Ministerio Público, el Poder Judicial, entre otros organismos del Ejecutivo”, indicó la vicepresidenta del Directorio del Observatorio, Inés Bocanera que además sostuvo que esta herramienta “intenta mostrar la dimensión de la cantidad de denuncias y que sea un recurso para que los organismos públicos puedan elaborar políticas de prevención contra la violencia en contra de las mujeres”.

De las cifras que se desprenden del informe, el 26,9% de las personas cuyas denuncias fueron remitidas a los Juzgados de VFyG realizaron tres denuncias durante el 2018.







Además la mayor cantidad de denuncias se registran entre septiembre y diciembre. En tanto para el caso del sistema de 911 las llamadas e intervenciones entre enero y marzo. Un dato no menor revela que quienes más denuncian violencia familiar y de género son las mujeres de entre 21 y 35 años según la información: el 99,6% son mujeres y en un 0,4% otras identidades que no se detallan, en tanto que no hay denuncias en las cuales la identidad de género sea varón.

En el Ministerio Público se registraron 8 causas de femicidio, sin embargo, los datos aportado por las Unidades de Graves Atentados contra las Personas en agosto de 2019 fueron 4 femicidios, 1 transfemicidios y 6 tentativas de femicidio. 2 de 4 femicidios y 3 de 6 tentativas de femicidios ocurrieron en el domicilio de la víctima.

Luego la directora Ana Pérez Declercq, realizó un recorrido del anuario, destacando cifras como las 79.000 llamadas al 911 por situaciones de violencia de género y solo 14.500 denuncia efectivas.

En el cierre de la presentación de datos estadísticos, la directora Alfonsina Morales, hizo hincapié en el incrementado de un 21% de las denuncias que han ingresado a los juzgados de violencia familiar y de género en 2018, en más de un 90% son emitidas por mujeres, en donde el promedio de edad de estas es de 30 años y el promedio de edad de los varones denunciados es 35.

Si sufrís violencia de género podes comunicarte al 911 o al 144