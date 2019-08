Dos heridos en un choque vehicular en Leguizamón y Junín

Un fuerte siniestro dejó a una mamá y su hija heridas en la intersección de Junín y Leguizamón. Alrededor de las 7:50 la familia a bordo de un Renault Clio viajaba por calle Leguizamón y en la esquina de Junín impactó fuertemente contra una camioneta que terminó incrustada en una vivienda particular.

Efectivos de la comisaría 5 llegaron al lugar alertados por los vecinos. Allí encontraron a la familia herida, que ya estaba siendo asistida por familiares. Dos ambulancias de Samec trasladaron a madre e hija al hospital.





InformateSalta dialogó con efectivos a cargo de la asistencia e informaron que personal de Criminalística iba a realizar todas las pericias para conocer las causas del accidente. “Además cuando la familia esté en condiciones podrá brindar su testimonio. Afortunadamente las dos personas heridas no revisten gravedad”, aseguró.

En el lugar un remisero contó a InformateSalta que: “Esta es una zona complicada, puedo afirmarles que los conductores que circulan por Junín no dan el paso. No vi el siniestro pero sospecho que la familia que viajaba en el Renault Clio lo hacía por Leguizamón y no le dieron el paso. Se ve que el golpe fue fuerte”.

Minutos más tarde personal de Tránsito llegó al lugar para garantizar que las pericias de rigor se puedan realizar correctamente.