Quita del IVA: El descuento no llega a los comercios más pequeños

En Salta, los precios de ciertos artículos treparon por las nubes, como ser los pimientos rojos, zapallitos, frutas, hojas de coca, algunas bebidas, cigarrillos, medicamentos, insumos de oficina, por citar algunos ejemplos. No se observaron grandes incrementos en el precio de la carne, ni en otros productos de la canasta básica. Pero a pesar de ello, es una realidad que muchos comercios prefirieron no abrir (o atender a media persiana) y ocultar ciertos productos, ello en consecuencia de dudar sobre qué precio poner, de que sus mismos proveedores no están entregando mercaderías, o por no saber si van a poder reponerlas y a qué nuevo precio…

Entre otras medidas paliativas, el presidente Mauricio Macri anunció la quita del 21% del IVA en trece categorías de la canasta básica alimentaria: Aceite de girasol, maíz y mezcla - Arroz - Azúcar - Conservas de frutas, hortalizas y legumbres - Harina de maíz - Harinas de trigo – Huevos - Leche fluida entera o descremada con aditivos – Pan - Pan rallado y/o rebozador - Pastas secas - Yerba mate, mate cocido y té - Yogur entero y/o descremado.

Fue por medio del Decreto 567/2019, publicado el viernes en el Boletín Oficial, que estableció que “la venta de ciertos productos de la canasta alimentaria, estará alcanzada por una alícuota equivalente al cero por ciento (0%) en el Impuesto al Valor Agregado, cuando se comercialicen a consumidores finales”. Dicha medida comenzó a regir a partir de su publicación en el B.O., hasta el 31 de diciembre de 2019 inclusive, y “es para todas las marcas y productos, estén o no dentro de programas como Precios Cuidados y Esenciales".

Varios supermercados ya venden alimentos sin IVA, pero en los comercios más pequeños hay escenas de desconcierto y precios sin promociones. En algunos casos relevados, encontramos discrepancias de precios, locales rezagados en la aplicación del descuento, que los valores de los productos implicados en el beneficio impositivo no figuraban en el precio de góndola, o que el descuento se aplica en la caja pero no se anuncia en los pasillos.

Desde Defensa del Consumidor anticiparon que "vamos a hacer los controles para que esta baja de la carga tributaria impacte en el precio y no vaya a la rentabilidad”. El Director Nacional de dicho Organismo, Fernando Blanco Muiño, también precisó que habrá sanciones para quienes busquen incrementar su rentabilidad a partir de la reducción temporaria del IVA en los productos de la canasta básica alimentaria.







¿Por qué tantas dudas e incertidumbres?

En primer lugar, es obvio que llevará "algunos días" la adaptación del sistema informático encargado de los controles, ya que el dispositivo de revisión alcanza unos a 6.000 productos de referencia. De hecho la adaptación sistémica también recae sobre los comercios, especialmente a la hora de identificar los productos involucrados, aplicar la detracción del IVA en sus precios, y diferenciar a los compradores que realmente son consumidores finales.

El IVA es un tributo que recae en el consumidor, mientras que es neutro para la cadena comercial. Supongamos el caso de un minorista que reviste la calidad de Monotributista: Su proveedor mayorista no va a aplicar ninguna reducción en el IVA, ya que ello es solo para la venta a consumidores finales (tal como lo establece el Decreto). Para ese minorista el IVA pasaría a ser un costo, que ni siquiera puede utilizar como crédito fiscal ni compensarlo en la venta de otros productos que no están beneficiados con la alícuota 0%, y por lo tanto es esperable que en la práctica no bajen el precio de las mercaderías a las cuales les corresponde la reducción.

Distinto es el caso de los supermercados o de cualquier otro minorista que revista la calidad de Responsable Inscripto ante el IVA: Ellos pueden computar el crédito fiscal originado en las compras de los productos implicados en el Decreto presidencial, por más que a la hora de venderlos a los consumidores finales, eliminen el componente IVA del precio de venta. Con la alícuota del 0%, el IVA de la compra se computa como crédito fiscal y pasa a reducir (o compensar) el impuesto generado por la venta de aquellos productos que estén gravados al 21 %.

En la teoría, la operatoria del párrafo anterior permitirá (o mejor dicho obliga) al comerciante a disminuir el precio, pero lamentablemente no se puede garantizar que ello así sea en la práctica. Dicha proyección pesimista se asienta en dos factores determinantes: Por un lado, hay que esperar a ver cómo evoluciona el comportamiento de los supermercados y comercializadores ya que algunos podrían no bajar los precios para beneficiarse con una mayor utilidad. Y por otro lado, hay que tener muy en cuenta que la mayor parte de las cadenas alimenticias ya habían remarcado sus precios antes de la medida del Gobierno, de manera que esta reducción del IVA se terminaría aplicando sobre niveles de precios que ya estaban aumentados. Es decir que no existe una merma de precios real. Pero además, los empresarios podrían tomar esta reducción del IVA a su favor, en el mejor de los casos para mantener los precios al nuevo nivel y no subirlos más hasta el 31 de diciembre, pero no para reducirlos.

La composición de los precios de los alimentos "no es lineal" en relación a su componente tributario. Es decir, que la quita del 21% del IVA no implica una reducción del precio final en la misma proporción.

La historia y la idiosincrasia Argentina tampoco aportan elementos a favor de las medidas que apuntan a la reducción y/o contención de precios. Históricamente, sabemos que jamás bajó un precio que ya había subido. También amerita recordar el famoso “Plan de precios transparentes” del 2.017, medida de la cual se esperaban dos efectos: Por un lado, que el precio en un pago baje. Por el otro, que al transparentarse el costo financiero de las cuotas “sin interés”, los bancos y emisores de tarjetas compitieran y bajaran ese costo. Como ya sabemos, nada de ello ocurrió, incluso muchos precios terminaron aumentando justamente por efecto de la “financiación transparente”.

En conclusión, muchos analistas de renombre nacional anticipan que esta medida es solo paliativa pero no de fondo, y que difícilmente pueda representar una verdadera herramienta de contención de precios, atenuadora de la inflación o del efecto nocivo sobre la pérdida del poder adquisitivo de la población. Quizás debería haberse bajado la alícuota del IVA para toda la cadena de comercialización, y no solamente para la venta a consumidores finales. O en su caso, que se vuelva al sistema de reintegros del tributo a través de tarjetas de débito que quedó suspendido por el Gobierno el año pasado en el marco del recorte fiscal.

Por Cr. Ariel Ayub