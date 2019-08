Mundial de Básquet China 2019: Conocé el fixture y los rivales de la Selección Argentina

El Mundial de China es la cita en la que la Federación Internacional de Básquetbol ( FIBA) deposita todas sus expectativas para mejorar la difusión de la disciplina a nivel global. Desde el 31 del actual comenzará el show, pero para llegar hasta allí se movieron muchas piezas en busca de potenciarlo.

Sedujeron a la NBA con un nuevo formato de competencia (las ventanas eliminatorias) con la promesa de que utilizarían menos a sus jugadores, pasaron de 24 selecciones participantes a 32, corrieron un año la realización del torneo para que los calendarios no lo pusieran a competir en procura de sponsors con la Copa del Mundo de fútbol y ordenaron la competencia para que la mayoría de las selecciones que participen en China pueda obtener su boleto para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Un menú fuerte.

La selección que dirige Sergio Hernández se enfrentará por el Grupo B a Rusia, Corea del Sur y Nigeria. La zona se jugará en la ciucad de Wuhan.

Grupo A (Beijing): China, Polonia, Venezuela y Costa de Marfil

31/8 (5.00): Polonia vs. Venezuela (DirecTV)

31/8 (9.00): Costa de Marfil vs. China (DirecTV)

2/9 (5.00): Venezuela vs. Costa de Marfil (DirecTV)

2/9 (9.00): China vs. Polonia (DirecTV)

4/9 (5.00): Costa de Marfil vs. Polonia (DirecTV)

4/9 (9.00): Venezuela vs. China (DirecTV)

Grupo B (Wuhan): Argentina, Corea, Nigeria y Rusia

31/8 (5.30): Rusia vs. Nigeria (DirecTV)

31/8 (9.30): Argentina vs. Corea del Sur (DirecTV y TyCSports)

2/9 (5.30): Argentina vs. Nigeria (DirecTV y TyCSports)

2/9 (9.30): Rusia vs. Corea del Sur (DirecTV)

4/9 (5.30): Corea del Sur vs. Nigeria (DirecTV)

4/9 (9.30): Argentina vs. Rusia (DirecTV y TyCSports)

Grupo C (Guangzhou): España, Irán, Puerto Rico y Túnez

31/8 (5.30): Irán vs. Puerto Rico (DirecTV)

31/8 (9.30): España vs. Túnez (DirecTV)

2/9 (5.30): Túnez vs. Irán (DirecTV)

2/9 (9.30): España vs. Puerto Rico (DirecTV)

4/9 (5.30): Puerto Rico vs. Túnez (DirecTV)

4/9 (9.30): España vs. Irán (DirecTV)

Grupo D (Foshan): Serbia, Italia, Angola y Filipinas

31/8 (5.30): Angola vs. Serbia (DirecTV)

31/8 (9.30): Filipinas vs. Italia (DirecTV)

2/9 (5.30): Italia vs. Angola (DirecTV)

2/9 (9.30): Serbia vs. Filipinas (DirecTV)

4/9 (5.30): Angola vs. Filipinas (DirecTV)

4/9 (9.30): Serbia vs. Italia (DirecTV)

Grupo E (Shanghai): Estados Unidos, Turquía, Japón y República Checa

1/9 (5.30): Turquía vs. Japón (DirecTV)

1/9 (9.30): República Checa vs. Estados Unidos (DirecTV)

3/9 (5.30): Japón vs. República Checa (DirecTV)

3/9 (9.30): Estados Unidos vs. Turquía (DirecTV)

5/9 (5.30): Turquía vs. República Checa (DirecTV)

5/9 (9.30): Estados Unidos vs. Japón (DirecTV)

Grupo F (Nanjing): Grecia, Brasil, Nueva Zelanda y Montenegro

1/9 (5.00): Brasil vs. Nueva Zelanda (DirecTV)

1/9 (9.00): Grecia vs. Montenegro (DirecTV)

3/9 (5.00): Montenegro vs. Nueva Zelanda (DirecTV)

3/9 (9.00): Brasil vs. Grecia (DirecTV)

5/9 (5.00): Brasil vs. Montenegro (DirecTV)

5/9 (9.00): Grecia vs. Nueva Zelanda (DirecTV)

Grupo G (Shenzhen): Francia, Alemania, República Dominicana y Jordania

1/9 (5.30): República Dominicana vs. Jordania (DirecTV)

1/9 (9.30): Francia vs. Alemania (DirecTV)

3/9 (5.30): Alemania vs. República Dominicana (DirecTV)

3/9 (9.30): Jordania vs. Francia (DirecTV)

5/9 (5.30): Alemania vs. Jordania (DirecTV)

5/9 (9.30): República Dominicana vs. Francia (DirecTV)

Grupo H (Dongguan): Canadá, Australia, Lituania y Senegal

1/9 (5.30): Canadá vs. Australia (DirecTV)

1/9 (9.30): Lituania vs. Senegal (DirecTV)

3/9 (5.30): Australia vs. Senegal (DirecTV)

3/9 (9.30): Canadá vs. Lituania (DirecTV)

5/9 (5.30): Canadá vs. Senegal (DirecTV)

5/9 (9.30): Lituania vs. Australia (DirecTV)

Los dos primeros de cada grupo se clasificarán para la segunda ronda, mientras que los otros dos disputarán una ronda consuelo para definir los puestos del 17° al 32°. Todos los resultados de la primera ronda se arrastrarán a la siguiente.