Emanuel necesita de todos para darle pelea a la leucemia

Claudio Fernández es el papá de corazón de Ema, como lo llaman sus amigos y compañeros de Fútbol en Club Peñarol. En diálogo con InformateSalta contó como la vida de su hijo cambió en 4 semanas de manera rotunda tras un diagnóstico inesperado e impensado en un chico sano y abocado al deporte, que incluso forma parte del seleccionado de fútbol salteño.

"Emanuel está inmunodepresivo, su vida ya no es la misma, tenemos que tener más recaudos con el tema de la limpieza, alimentos, cambió totalmente todo y este tratamiento dura de 1 año y 3 años, según los médicos. Por una lesión que tuvo en la rodilla, una distensión de ligamentos cruzados, nos diagnostican Leucemia aguada clase B".

Claudio es chofer de remis y su esposa es ama de casa, por lo que, no cuentan con cobertura médica. Desde un principio, Ema se atendió en el Hospital San Bernardo donde hoy se encuentra internado por el bajo nivel glóbulos blancos. Sus padres esperan que con el tratamiento de quimioterapia iniciado ayer vaya en alza. Igualmente, su padre explicó que uno de los medicamentos se encuentran demorado, espera llegue a la brevedad para que su hijo recupere su salud, ya que, los médicos han sido alentadores en el diagnostico.

"El tratamiento recién empezó hace un día, porque no llegaban los medicamentos. Sino habría sido por toda esta gente que se está moviendo, llegó una parte del medicamento, otra parte me donaron y bueno ahora espero que llegue lo más importante, que no llegó y estamos luchando. Se trata de Melodaina".

Paralelamente, el Club Peñarol lleva adelante la organización de un Festival Solidario a beneficio de Emanuel, ya que el niño desde hace más de 4 años que participa del club. La idea es que lo que se recaude con la compra de un bono contribución de $50 sea para ayudar a juntar fondos para el tratamiento y cualquier costo que se genere en la familia que solo cuenta con el ingreso de Claudio.







"Es un festival a beneficio, ellos quisieron darnos una mano y con tanta difusión se terminó haciendo más grande el festival así que bueno".

El Festival será el sábado 28 de septiembre, actuarán bandas folkloricas, cumbia y se van sumando a medida que crece la difusión. Uno de los artistas que se participarán son David Leiva y Cumbia norteña. Además se venderá comida y lo primordial es colaborar con un bono contribución de $50 que se puede adquirir en el club Peñarol en Anzoátegui 103. Además habrá premios como canastas familiares, camisetas y cualquier otro premio que la gente ofrezca. En tanto quien quiera contactarse con Claudio puede hacerlo 3874521642.