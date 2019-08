Ivana Nadal y otra foto para el infarto en las redes sociales

En los primeros 50 minutos de la publicación la foto cosechó más de 50 mil "me gusta" .

Ivana Nadal revolucionó a sus seguidores luego de publicar una foto en topless y en tanga. El posteo lo hizo en su red social Instagram y se ve a la conductora posando en su cama con un original mapa del mundo.



En los primeros 50 minutos de la publicación la foto cosechó más de 50 mil "me gusta" y comentarios que le decían cosas como: "Ganas la libertadores sola solita", "Yo me pregunto quién es el afortunado fotógrafo",

"Te amo", "Hermosa".



Respecto al cuadro que tiene dibujado un planisferio en el que cada país está dibujado con su respectivo nombre (escrito en inglés), los usuarios se mostraron enamorados y le dedicaron halagos, y también algunas bromas.



Comentarios de todo tipo y calibre recibió la modelo y conductora que siempre impacta por sus sensuales fotos.



No faltaron los más observadores que hicieron alusión a que sobre su mesita de luz Ivana tiene una botella de agua de litro y medio y extraño un frasco.