Schwartzman se quitó una espina de encima y está en la segunda rueda del US Open

Diego Schwartzman consiguió quitarse de encima una vieja espina. En cinco partidos previos, nunca había podido superar a Robin Haase. Pero siempre hay una primera vez, y este martes el Peque se dio el gusto de ganarle al holandés, en su debut en el Abierto de los Estados Unidos.

En la cancha 11, Schwartzman edificó un sólido triunfo por 6-3, 7-6 (8-6) y 6-0 sobre Haase. Ubicado en el puesto 20° de la preclasificación, el argentino ya espera en la segunda rueda, el jueves, al ganador del duelo entre el sudafricano Lloyd Harris y el bielorruso Egor Gerasimov.

"Él (Haase) tiene un juego que me pone incómodo. Fue bueno ganar en tres sets, tener poco desgaste, pero hay mucho por mejorar, tuve muchos errores no forzados. Haase es muy inteligente, sabe buscarle la vuelta a los partidos y me complicó en el segundo set; por suerte, el tercero se hizo más fácil. Uno crece, mejora, y conoce más a los rivales. Yo soy otro jugador y sé que si estoy en un buen nivel tengo más posibilidades de derrotar a esta clase de adversarios", dijo Schwartzman después del encuentro, en declaraciones a ESPN.

Si bien hace dos años que no se enfrentaban, lo concreto es que Haase, hoy ubicado en el puesto 143° del ranking, le había ganado los cinco duelos previos a Schwartzman y en todas las superficies: polvo de ladrillo, cemento y césped.

Más temprano, Federico Delbonis fue eliminado del último Grand Slam del año al perder con el australiano Alexei Popyrin por 6-1, 7-5 y 7-6 (7-5). El zurdo de Azul acumula cuatro derrotas en primera rueda en los últimos cinco Grand Slams que disputó; sólo superó el estreno este año en Roland Garros, donde cayó en el segundo partido.

Hasta aquí, Schwartzman y Juan Ignacio Londero son los únicos argentinos que superaron la valla del estreno en Nueva York, mientras que se despidieron temprano Delbonis, Guido Pella y Marco Trungelliti. Este martes también se presenta Leonardo Mayer (95°), contra el francés Antoine Hoang (104°).