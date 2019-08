“No conozco la categoría, pero sé que es muy competitiva”

Sebastian D’Angelo, el último refuerzo ya se sumó a los entrenamientos y espera su habilitación para formar parte de la delegación que viajará el viernes a Gualeguaychú. El ex arquero de Boca, es una de las incorporaciones más importantes de los últimos años en equipos salteños.

D’Angelo en diálogo con InformateSalta se refirió al primer día de entrenamiento con el equipo. “Vi un grupo muy bueno, el cuerpo técnico me recibió muy bien, todos me hicieron sentir muy cómodo, la verdad que me dieron una linda bienvenida”, aseguró.

También detalló cómo fue su trayectoria. “Debuté en Boca, estuve muchos años en el club, pasé por Tigre, estuve un año y medio en Newell`s, tuve un paso por Paraguay, jugué en Luqueño y m último paso fue en Atenas de Montevideo, un equipo de Primera División”, confirmó.

Al consultarle por qué eligió al equipo Cuervo dijo: “Central era una linda oportunidad, a esta altura del mercado fue la más competitivo que podía encontrar y ahora que estoy acá y vi el plantel me doy cuenta que no me equivoqué, acá se entrena muy bien, te tratan muy bien, ojalá que cuando comience el torneo podamos obtener buenos resultados pero vamos a ser un rival muy difícil para todos”.

El arquero llegó en buen estado físico y aseguró que solo necesita ritmo futbolístico. “Desde lo físico llegó muy bien, lo futbolístico es lo que me faltaría agarrar y eso se consigue con el paso de los días, de todas maneras en el entrenamiento me sentí muy cómodo y cada día voy a estar mejor”, dijo.

Siguió comentando sobre su llegada a Salta. “Cuando me dijeron Central Norte pensé que sería una linda oportunidad, es un torneo lindo para jugarlo, muy competitivo, por ahora pienso en ponerme a punto, en ganarme un lugar porque esto me va a servir para mi carrera”, expresó.

Por último también confirmó que nunca jugó en ninguna categoría del ascenso. “No conozco la categoría, siempre jugué en Primera División, pero hay equipos que se preparan muy bien y por lo que me dijeron mis compañeros el nivel es muy bueno”, finalizó.