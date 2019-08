Copa menstrual gratuita: “Sería muy bueno que el Estado las pueda entregar”

Son muchas las ventajas que derivan del uso de la copa menstrual, no solo para evitar la contaminación, sino que para la vida económica de las mujeres representa una importante ahorro ya que la misma es reutilizable y dura 10 años.

“Es una muy buena opción para no seguir contaminando el planeta, las toallitas, pañales y protectores diarios tardan muchos años para reciclarse. Es un receptáculo que queda en el interior de la vagina por lo que la sangre no tiene contaminación con el exterior, no produce incomodidad ni mal olor, es reutilizable”, detalló a InformateSalta la ginecóloga Mónica Gelsi.

Si bien en Salta aún no se comercializa masivamente, el uso de la copa menstrual encuentra cada vez más fanáticas. No sólo reemplaza la molestia que producen las toallitas y tampones, malos olores, paspaduras y hasta posibles infecciones, sino que una sola copa dura muchos años y se contamina menos el ambiente.

“Está bueno que el Estado las pueda entregar. Con la práctica se aprende a colocarla. No produce ningún tipo de daño porque es de silicona. La mujer tiene que conocer su cuerpo para aprender a usarla. La mujer debe tener el hábito de hacerse autocontroles del flujo, pasar la mano por la vulva, ver el color del flujo y olerlo para saber si está todo bien”, dijo la especialista a InformateSalta.