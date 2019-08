El dólar cerró por encima de los $ 60, pese a las ventas del Central por US$ 367 millones

Tras un martes de caos financiero desatado en parte por el endurecimiento de la postura de Alberto Fernández ante el FMI, que hizo inferir al mercado que, tal vez, el propio organismo se niegue a efectuar el desembolso por US$ 5.400 millones previsto para septiembre, el dólar y el riesgo país siguieron escalando, consignó Clarín.

Después de haber llegado a los $ 61, la divisa cerró en $ 60,17 para la venta y $ 56,27 para la compra, según el promedio que hace el Banco Central. Esto significa un incremento de $1,5 con respecto al cierre de este martes.

El Banco Central realizó el martes seis subastas y vendió un total de US$ 302 millones para contenerla. Este miércoles arrancó la primera venta a media hora de abierto el mercado. En todo el día vendió US$ 367 millones en siete subastas. También colocó US$ 60 millones por cuenta de Hacienda. Así, se volcaron al mercado US$ 427 millones. En total, el volumen operado fue de US$ 765,464 millones.

El riesgo país, que el martes llegó a 2.001 puntos básicos, alcanza 2.125 a causa de una nueva baja de los bonos de la deuda argentina. Este miércoles, luego del mediodía, ya estaba en los 2.112 puntos.