Atención corazones solidarios, la sala maternal de Vaqueros necesita ayuda

En tiempos de dificultades es cuando los salteños más debemos ayudarnos, y este es el caso de la parroquia Ntra. Sra. De Aparecida, ubicada en la localidad de Vaqueros, donde apelan a la solidaridad de la gente para que puedan seguir trabajando y mejorando las atenciones que brindan en su Sala Maternal.

En diálogo con FM Profesional el párroco de Aparecida, Martín Farfán , comentó los detalles: “Estamos armando una campaña solidaria para la Sala Maternal, donde todo los días tenemos alrededor de 50 niños que les brindamos contención, estimulación, desayuno, almuerzo, y donde trabaja personal calificado y capacitado”.

¿Qué tipo de donaciones se pueden hacer? Las que la gente desee. “Se puede colaborar con todo, con lo que uno pueda y tiene, con alimentos no perecederos, con ropa, los juegos de jardín que ya no se usan, juguetes en desuso, mobiliarios, bijouterie, utensillos”, con algunos de las cosas que el padre señaló que reciben. No importa si están rotas o dañadas, puesto que en la Parroquia los reparan y los vuelven a usar.

Necesitamos la ayuda de todo porque vivimos tiempos difíciles y tenemos que ser testigos y profetas de esperanza, en estos tiempos es muy bueno ver la cercanía y solidaridad de la gente”, reflexionó el padre Farfán.

Lo que la gente quiera aportar lo puede hacer en la Parroquia o comunicándose al 156 052 782. Por último, el padre indicó que cuentan con voluntarios que retiran las donaciones a domicilio.