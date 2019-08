IVA y Ganancias: “Es plata de los salteños prevista para servicios que debe prestar el Estado”

Luego que el presidente Mauricio Macri anunciara la quita del IVA en varios productos de la canasta básica y cambios en Ganancias, 14 provincias, entre ellas Salta, decidieron presentar ante la Corte de Justicia un recurso de inconstitucionalidad y una medida cautelar para que cese la deducción.

En representación de la provincia lo hizo la Fiscal de Estado Pamela Calletti, quien aseguró que los $1200 millones pesos que pierde el Estado estaban previstos en el Presupuesto de este año e iban a ser afectados a bienes y servicios para los salteños.

“Nosotros solicitamos en primer lugar que se declare inconstitucional, se devuelvan los fondos que ya se le sacaron a la provincia de Salta y una medida cautelar para que cese la deducción, hasta tanto resuelva el fondo del asunto, que por lo menos nos dejen de sacar los fondos porque realmente la provincia tenía una previsión presupuestaria, una ley sancionada y una ejecución en función de eso,” dijo a FM Cielo.

En este sentido, subrayó que no están en desacuerdo que se tomen medidas para aliviar al consumidor, de hecho consideró que son necesarias, pero deben hacerse de forma legal y no inconsulta, unilateral y disponiendo de fondos que no les corresponden al gobierno nacional.

“Teníamos una previsión presupuestaria y servicios esenciales que prestar. Esa es plata de la provincia, de los salteños que votó nuestra Legislatura y está prevista para servicios que debe prestar el Estado. Si quieren tomar estas medidas, tienen que hacerlo en forma legal y consultando las provincias, respetando que existimos y que los recursos son las de las provincias,” indicó.