Mimessi busca poner fin a la hegemonía de los Leavy en la ciudad de Tartagal

Tras anunciar su precandidatura como intendente de la ciudad de Tartagal, Mario Mimessi, diputado provincial y presidente de la Unión Cívica Radical en Salta, ante las cámaras de InformateSalta, manifestó su deseo de poner fin a 12 años de hegemonía de los hermanos Leavy.

En la oportunidad, señaló que hace falta una renovación dirigencial. “La gente está pidiendo alguien nuevo en la política tartagalense, y creemos que desde el radicalismo vamos a ofrecer esa opción, ya en las últimas elecciones se ha dado una especie de polarización entre ellos y nosotros, y sentimos que vamos a ser la gran sorpresa, ganando el municipio de Tartagal”.

También negó que los resultados de la elección nacional, donde el kirchnerismo obtuvo un aplastante triunfo, influyan en los comicios locales. “Yo siento que toda esta cuestión de querer nacionalizar esta elección en la provincia y en los municipios tiene que ver con que muchos de los candidatos carecen de peso propio y necesariamente necesitan la fotito con algún candidato o dirigente nacional”, sostuvo.

Con respecto a la controversia que generó la formula Olmedo- Nanni, indicó que es la que más expectativa genera en la sociedad. “Es la más novedosa, es la que representa algo nuevo, innovador en la provincia de Salta, y es la única que no tiene nada que ver con los últimos 24 años que han venido gobernando Salta”.







También habló sobre el crecimiento del partido radical. “No solamente tiene el candidato a vicegobernador, en todos los departamentos del interior hay correlacionarios que van a encabezar la lista de senadores, de diputados, vamos a pelear intendencias y concejalías, creo que eso es muy importante”, dijo.

En la oportunidad, señaló que Tartagal es una ciudad que quedó postergada en el tiempo, que creció muchísimo pero no se desarrolló. “Hoy tiene más barrios, más asentamientos, más habitantes, pero no tiene infraestructura, no tiene cloacas, no tiene asfalto, le está faltando seguridad, transporte público, es realmente caótico", disparó.

Por último, indicó que la ciudad norteña tiene un Ejecutivo Municipal, que no rinde cuentas absolutamente de nada. “Tartagal ha sido noticia porque tienen un intendente que lleva más de dos años y que no fue electo por el pueblo, que ostenta el cargo por el solo hecho de tener el mismo apellido de quien dejaba la intendencia”, finalizó.