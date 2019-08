Independiente venció a Patronato y accedió a 8vos

El delantero Domingo Blanco marcó el único gol del partido luego de la combinación con el volante Juan Sánchez Miño, quien lo habilitó y lo dejó cara a cara con el arquero Federico Costa.

El equipo de Sebastián Beccacece dominó el partido pero le faltó profundidad, especialmente en la primera parte, con un Patronato poblado de suplentes decidido a defender.

El ingreso de Martín Benítez, en la segunda etapa, le dio más agresividad en ataque y encontró espacios.

El encuentro no ofreció muchas situaciones de riesgo en los arcos. Independiente, antes del gol, tuvo un remate de cabeza de Pablo Pérez que pasó cerca del palo izquierdo (PT 40m) y también dispuso de dos ocasiones con Sebastián Palacios que el ex Talleres no supo definir.

Patronato buscó la mayor resistencia posible con la cabeza puesta en el campeonato local en su afán por mantener la categoría.

Independiente, que levantó su nivel en la Superliga luego de la eliminación en la Copa Sudamericana, continúa en carrera en la Copa Argentina, que otorga una plaza para la Copa Libertadores, y en la próxima instancia tendrá a Defensa y Justicia como rival, justamente el ex equipo de Beccacece.

- Síntesis -

Patronato: Federico Costa; Leandro Marín, Matías Escudero, Gabriel Díaz y Bruno Urribarri; Santiago Briñone, Damián Lemos, Dardo Miloc y Lautaro Comas; Santiago Rosales y José Barreto. DT: Mario Sciacqua.

Independiente: Martín Campaña; Fabricio Bustos, Nicolás Figal, Alexander Barboza y Gastón Silva; Pablo Pérez, Nicolás Domingo y Juan Sánchez Miño; Domingo Blanco, Silvio Romero y Sebastián Palacios. DT: Sebastián Beccacece.

Gol en el segundo tiempo: 11m. Blanco (I).

Cambios en el segundo tiempo: Al comenzar Martín Benítez por Silva (I); 15m. Juan Cruz Franzoni por Miloc (P); 21m. Francisco Pizzini por Romero (I); 22m. Faustino Dettler por Santiago Rosales (P) y 43m. Alan Franco por Blanco (I).

Amonestados: Miloc, Marín y Barreto (P). Silva y Bustos (I).

Árbitro: Nicolás Lamolina.

Estadio: Único de Villa Mercedes (San Luis).