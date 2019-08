La Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de Salta hará un homenaje a The Beatles

En septiembre llega una nueva fiesta musical al Teatro Provincial de Salta, de la mano de los estudiantes de la Orquesta Sinfónica Infantil de Salta, los Coros, Inicial y Juvenil y pequeños de Iniciación musical, quienes preparan un homenaje sinfónico a la legendaria banda The Beatles. Más de 150 niños y jóvenes músicos en escena conmoverán al público con un repertorio que ha marcado a las distintas generaciones, con algunas de las mejores canciones: "Hey Jude", "Yesterday", "Come Together", "Let it be", "Help", "Imagine" y "Lady Madonna".

El repertorio cuenta con arreglos originales: versiones orquestales de las canciones, con distintos niveles de dificultad, para que todos los niños y jóvenes de la Orquesta sean los protagonistas de una producción a lo grande, que hará emocionar a toda la familia.

La dirección artística y la dirección de la Orquesta Infantil está a cargo de Carolina Pineda Andrade, la directora del coro es la Cecilia Cafrune y los alumnos de Iniciación Musical están a cargo de Bernardita Sarmiento. Además participarán músicos invitados del Instituto de Música y Danza: Martín D´Elía en guitarra eléctrica, Martín Misa en batería, André Rebuffi en bajo y Julio Menéndez en piano.

Sobre esta producción, la Directora de la Orquesta Infantil adelantó: “el espectáculo será sumamente entretenido, dinámico, alegre. El público se va a emocionar al escuchar la música de los Beatles y al ver el talento de los jóvenes músicos de Salta. Habrá sorpresas, y pequeñas pero grandes intervenciones, como una Banda de “Mini Beatles” que seguro sorprenderá al público”.

La entrada consiste en un bono contribución de $50 a beneficio del Centro Provincial de Rehabilitación Física de Salta, con la finalidad de colaborar solidariamente con el tratamiento de niños con discapacidades que se atienden en esta institución. Los bonos ya se encuentran en venta en la boletería del Teatro Provincial, Zuviría 70.