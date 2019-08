Investigan el secuestro indebido de una motocicleta por parte de Tránsito

El pasado martes a las 18.30, un hombre sufrió el secuestro de su moto por parte de agentes de Tránsito Municipal pero el vehículo nunca fue ingresada. Según las declaraciones del damnificado, Carlos Upegui, a InformateSalta se trataría de un operativo irregular por lo que denunció el hecho en la policía y las oficinas del área municipal.

El damnificado contó a nuestro medio: "Ayer a horas 6:30 de la tarde mientras circulaba por avenida Paraguay, pase por un control de Transito que estaba a altura de el ex boliche Sublime, seguí mi recorrido de manera normal ya que los inspectores que se encontraban en dicho control no me pidieron que me detenga. Cuando circulaba a la altura del semáforo de la pasarela Coca-Cola se me acerca uno de esos inspectores y me pide que me detenga, obviamente me detuve. En ese momento, el inspector se acerca a mí y me saca la llave de la moto, y procede a pedirme la documentación".

Seguidamente indicó que los agentes le informaron que la moto estaba con pedido de captura, lo cual fue desmentido por su conductor. "Me devuelve la licencia pero me retiene la otra documentación y empieza a hacer llamados... supuestamente al personal policial lo cual no fue así ya que al cabo de 15 minutos se hace presente al lugar un amigo del anterior dueño de la moto, la policía nunca llegó" continúo en su relato.

Carlos Upegui, Damnificado







Tras la retención del vehículo sostuvo que el procedimiento fue totalmente inadecuado, ya que, en el momento que se retiraba habría observado como los agentes de tránsito le entregaban el vehículo al individuo que se hizo presente, supuesto amigo del anterior dueño. "Algo totalmente ilegal como se darán cuenta y y sin recibir por parte de ellos ningún tipo de explicación y negándose a entregar algún tipo de comprobante por dicha acción" agregó Upegui a InformateSalta.

Al concurrir a Tránsito ya con su esposa, en las oficinas municipales les informaron que el vehículo no se encontraba. Durante la espera, llegaron los agentes que habían realizado el supuesto secuestro, Diego Chilo y Félix Mamaní, quienes les habrían informado que iban a solucionar y buscar la moto que había sido aparentemente entregada a un tercero.

Cuando los damnificados pensaron que iban a recuperar su rodado, los agentes de tránsito les informaron que la moto iba a quedar retenida igualmente en Tránsito. "Nos dice que la moto quedaba retenida por qué quien la manejaba - a quién se la habían entregado horas antes - no poseía carnet de conducir intentando cubrir todo su pésimo accionar y poder retener la moto. Obviamente pedimos que llamen al 911 que se hace presente, quienes proceden a quitarle la documentación a este hombre -que era la misma documentación que me retuvieron a mi - , solicitando que el vehículo quedé a ´resguardo´ en Tránsito.

Tras horas de desinformación e indignación, Carlos Upegui decidió realiza la denuncia por robo en la Comisaría Novena. "Nos presentamos en Tránsito nuevamente con denuncia en mano donde nos atendió el Mayor Sosa, abrimos un expediente me tomaron declaración y también nos enteramos que cuando nos retiramos, los documentos fueron entregados al señor Quinteros por personal de Tránsito. Todo lo que sucedió es totalmente vergonzoso, corrupto e ilegal ya que intentando encubrir su accionar los inspectores elaboraron una multa falsa, retuvieron el rodado, todo a pedido del anterior dueño con quiénes estas personas tienen algún tipo de vínculo" finalizó el damnificado a InformateSalta.