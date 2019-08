Caso Cristian Gallardo: “Mataron a mi marido a golpes, ellos fueron”

La familia de Cristian Gallardo, el joven de 23 años que murió durante un operativo policial en Finca Independencia el lunes, se presentó ayer en la Fiscalía de Graves Atentados contra las Personas (GAP) asistida por un abogado pidiendo información sobre la causa tras conocerse la detención de cuatro policías.

“Ellos fueron, ellos mataron a mi marido”, dijo Noelia Rodríguez frente a las cámaras de Telefé Salta. La joven madre de dos niños de dos y seis años se mostró desesperada tras lo ocurrido. “Yo no sé si él llegó al hospital, no sé dónde murió, él tiene domicilio en mi casa pero nadie me avisó, me enteré recién al mediodía”, aseguró.







Rodrigo Escovar es el abogado que los representará y tras conocerse que los cuatro efectivos del 911 ya fueron imputados por homicidio culposo adelantó que hoy se constituirá como querellante de la familia. “Tenemos que ver los legajos y esperar el resultado de los estudios complementarios para saber fehacientemente la causa de muerte, no debemos aventurarnos”, explicó.

Noelia insistió “lo mataron a golpes, en los videos se escucha cómo le pegaban en la camioneta”, al mismo tiempo que aseguró que el joven no había robado nada, contrariando la versión oficial.

A la prensa dijeron que el joven había llegado de Embarcación, donde trabajaba y salió a un boliche con amigos, en ese contexto sucedió el dramático episodio.