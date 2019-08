“Las balas que faltan en el cargador son para vos y tu familia”

Luego que se conociera una amenaza que recibió en su despacho, el propio director de Vialidad de la Provincia, Gerardo Villalba, contó cómo sucedieron las cosas. Aseguró que el sobre con el cargador de un arma de fuego y un proyectil lo recibió el 23 de julio pasado y dio detalles sobre el contenido de la nota que lo acompañaba.

“La amenaza era que las balas que faltaban en el cargador eran para mí, mi familia y algunos trabajadores de acá adentro. Llamé a la policía, vinieron, tomaron huellas digitales, hicieron todo un trabajo aparentemente excelente, por lo menos acá los vi trabajar muy bien con lo que yo recibí. Y después habrán hecho otras investigaciones, yo no estaba al tanto de como seguía esto hasta que ayer me entero de que estaban haciendo un allanamiento,” dijo a Canal 11.

Sobre Luis Eduardo Caballero, el principal sospechoso y detenido, el funcionario desconoce si la amenaza vino de su persona pero ratificó los dichos del abogado defensor del contador en el que daba cuenta de acciones judiciales. “Nosotros le hicimos un juicio para recuperar lo que invertimos en un daño que se ocasionó sobre la ruta provincial Nº 47, camino al dique Cabra Corral,” expresó.

En este sentido, indicó que el organismo provincial le ganó no solamente ese juicio sino también otras presentaciones, amparos y una serie de denuncias infundadas. “En todas las instancias judiciales hemos venido ganando todas ellas pero yo no puedo asegurar nada respecto al autor de la amenaza, no lo sé. No me consta que el sea el autor de la amenaza. Eso es lo que estará determinando la Fiscalía con todas las pruebas que habrán recabado a lo largo de poco más de un mes,” concluyó.