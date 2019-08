Absolvieron a Boudou por la compra de autos de lujo

El ex vicepresidente Amado Boudou fue absuelto por la presunta compra irregular de autos para el ministerio de Economía. No obstante, recibió la condena a tres años de prisión en la causa de la transferencia de un auto "con papeles truchos".

El exvicepresidente Amado Boudou fue condenado a tres años de prisión en suspenso por el Tribunal Oral Federal 8 de Buenos Aires, por la documentación apócrifa con la que realizó una transferencia de un vehículo de su propiedad en 1992. No obstante, también fue absuelto en el caso de la compra de 19 vehículos oficiales cuando era ministro de Economía.

Según informa el diario Perfil, el fiscal del juicio, Abel Córdoba, había pedido cuatro años de cárcel para Boudou por la compra de autos y tres por los papeles del auto. En tanto que por ambos hechos pidió una pena unificada de cinco años. Los defensores de Boudou habían pedido su absolución en ambos casos.

El tribunal, untegrado por Nicolás Toselli, Sabrina Namer y Gabriela López Iñiguez, condenó a Boudou a tres años de prisión en la causa en la que se investigó si falsificó tres formularios para transferir un auto Honda, modelo 1992, según detalla Infobae.

En cuando a la absolución, la misma se dio dentro de la investigación por la supuesta compra irregular de 19 vehículos de alta gama cuando era ministro de Economía. La medida también benefició al ex secretario Legal y Técnico de Economía Benigno Alberto Vélez, al ex titular de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) Daniel Reposo, y a los titulares de la concesionaria, Guido Guidi y Fernando Guidi.

Durante esta mañana, Boudou pronunció sus últimas palabras en el juicio y apuntó contra el gobierno de Mauricio Macri por la crisis económica. “Nos sentaron a nosotros en el banquillo para saquear al país con el sistema de tarifas y el endeudamiento; Gracias a Dios y al pueblo, esto se está terminando“, espetó.