Habló la mamá de la nena abusada por Jonathan Fabbro: "Mi hija no mintió, sufrió"

El Tribunal Oral en lo Criminal N° 12, integrado por los jueces Luis Oscar Márquez, Claudia Moscato y Darío Medina, condenó a 14 años de prisión al futbolista Jonathan Fabbro por el delito de abuso con acceso carnal agravado y corrupción de menores de su propia ahijada, publicó Infobae.

A la salida del edificio de Tribunales, la mamá de la menor dio sus primeras impresiones luego de escuchar el veredicto. Visiblemente afectada y entre lágrimas, la mujer dijo sentirse tranquila por la resolución del tribunal. "Es muy duro para toda la familia porque es algo que no debería ser concebido. Por una parte esto nos pone tranquilos, pero acá no hay alegría, acá hay justicia", dijo la mamá de la ahijada.

En ese sentido, envió un mensaje para todas aquellas víctimas de este tipo de delitos y les pidió que tengan la valentía de hacer la denuncia ante la Justicia: "Hay tranquilidad para mi hija y mucha tristeza porque ella no merecía lo que le hicieron. La Justicia argentina llega y pido a todas las nenas y mujeres que denuncien, que se puede más allá de quien sea el que las dañó".

Del mismo modo, destacó que gracias a que la nena se animó a denunciar a Fabbro y la intervención de su otro hijo, hoy el jugador pudo ser condenado. "Mi hija es una valiente que habló, y mi hijo, son dos valientes, porque si no hubiera sido por ellos, no estaría y yo les agradezco a todos. Sé que la mayoría no creía que mi hija dijera la verdad porque lo he visto en todos los medios. Mi hija no mintió, mi hija sufrió", sostuvo.

Fabbro no estuvo presente en la audiencia en la que fue sentenciado. Decidió quedarse en el penal de Marcos Paz. "Se hizo justicia", reiteró. La mujer, asimismo, no dudó en expresar el dolor que les generó el hecho de que alguien de su entera confianza, alguien de su familia, hubiera hecho lo que hizo.

"Mi hija estaba muy triste porque siempre su gran miedo fue lo que le pase a él porque lo amábamos. Era una persona de la familia que amábamos y todo esto es muy doloroso. Es un dolor que nos va a acompañar toda la vida", señaló.

Respecto del futuro inmediato de la nena, sostuvo: "Hay que luchar para que ella supere esto lo más sanamente posible aunque la va a acompañar para siempre. Ahora quiero ir a casa a abrazarla".