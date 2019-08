Ambiente de la Provincia controlará la puesta en funcionamiento de Austin Powder

La ministra de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable, Graciela Pinal de Cid se reunió con Senadores donde se refirió a la fuga de gas que tuvo lugar en la planta días atrás, y que fue controlada rápidamente. "No se detectaron problemas de salud en la población ni en la fauna", informó.

Este jueves, la ministra de Trabajo de Salta, Graciela Pinal de Cid, visitó la Legislatura provincial donde se reunió con miembros de la Cámara de Senadores, quienes le consultaron respecto a una fuga de gas que tuvo lugar en Austin Powder, la cual fue rápidamente controlada cuanto aconteció.

“Sucedió que, en la puesta en funcionamiento para calibrar la planta, de alguna manera se detectó una fuga de gases de ácido nítrico, aparentemente por un problema de una boca de registro, que tenía un material corrosivo y no estaba totalmente sellado”, comunicó la ministra Pinal.

Del mismo modo señaló que este hecho “fue en un área al aire libre, por lo cual no produjo efectos en la mano de obra que estaba trabajando”. No obstante subrayó que desde Austin “se procedió a la evacuación de la gente en la planta lindera, no se detectaron problemas de salud en la población ni en la fauna de la zona”, conforme a los informes pertinentes.

Con la seguridad de que no hubo inconvenientes tras el episodio, Pinal comentó que “seguiremos trabajando y pidiendo a la empresa que (ante) cualquier operación que realicen, de prueba o ajuste, esté presente el Ministerio a través de la Subsecretaría de Industria y Ambiente”.

Cabe recordar que, en la noche del lunes, se realizó un nuevo test de arranque de la planta de ácido nítrico, del complejo de producción de nitrato de amonio que está en El Galpón, Salta de la empresa Austin Powder, al arranque se realizó con normalidad, sin embargo, alrededor de las 7:30 de la mañana del martes se detectó en el sector de los tanques de ácido nítrico (construidos específicamente para almacenar este producto) una pérdida de gases nitrosos la cuál produce el color característico naranja/amarillo.

Estos gases son normales como efecto de la producción de ácido y los mismos son procesados en la columna de absorción y se debieron a una perdida en una de las conexiones del tanque de almacenaje B, en ese momento se trabajó en pos de normalizar la situación.