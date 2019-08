Renunció a su pre candidatura, porque la pusieron "de prepo" desde el olmedismo

Una vecina asegura que utilizaron su identidad para una lista para concejales de Alfredo Olmedo pero que nadie le había consultado sobre su participación en política. Para colmo, cuando fue a pedir explicaciones a la sede de este sector político en Salta capital, un abogado de apellido Cornejo la "maltrató" y la amenazó con denunciarla por querer provocar "la caída de la lista de candidatos en este municipio".

La mujer debió firmar una renuncia y, por si esto fuera poco, se enteró de que la referente del sector olmedista Ahora Patria que busca la jefatura comunal de La Merced jamás supo que Singh estaba de precandidata, es decir que a Mariana Singh le usaron sin autorización su identidad para la precandidatura.

La damnificada es soltera y madre de seis hijos, se las rebusca con changas de servicios domésticos a domicilio, tanto en La Merced como en Cerrillos, para mantener a su familia. Con la precaria renuncia a la precandidatura a concejal en mano, irá a la Justicia a denunciar al abogado que la vilipendió, y al partido por usar su identidad sin autorización alguna.

"Me entero por unas amigas que iba de candidata de este partido, me sorprendí porque nunca tuve contacto con este partido, no firme nada. Lo que me molesta es la forma en que me trataron en la sede. Me dijeron que me habían pagado para hacer esto, y que por mi culpa se iba a caer la lista de los candidatos en La Merced, que esto viene pasando en varios lugares de la provincia", contó a El Tribuno Mariana.











La precandidata a intendente Silvia Cruz confirmó lo sucedió a la mujer. "Yo conozco a Silvia como vecina de La Merced. Al contarle lo ocurrido con mi robo de identidad, ella me agradeció porque con mi renuncia pudo colocar en la lista de concejales gente de su sector y no a extraños como tenía esa lista", dijo.