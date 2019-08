Charlotte Caniggia se pasó en las redes y luego borró la foto

En medio del escándalo familiar entre sus padres (Claudio Caniggia y Mariana Nannis), Charlotte se mantiene al margen y decide divertirse con su novio.

Este miércoles, la mediática publicó una foto sarpada junto al empresario Roberto Storino Landi.

Minutos después de lanzarla optó por quitarla.

De todos modos, en su paso por el Súper Bailando 2019, Charlotte declaró:

"La situación es triste pero no voy a hablar de mi familia y menos acá en la tele. A mi mamá la vi y está bien. Yo hablo con los dos. Ella está bien", sostuvo.

"No quiero opinar. Me encantaría que vuelvan a estar juntos pero por ahora no lo veo posible, quizás algún día", finalizó Charlotte.