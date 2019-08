Cánepa busca que la Cámara Baja sea un espacio de diálogo: “Nada se resuelve con polémica”

De cara a las elecciones PASO del próximo 6 de octubre, Matías Cánepa, presidente del Concejo Deliberante y precandidato a diputado provincial por "Salta Nos Une" dentro del frente “Sáenz Gobernador”, ante las cámaras de InformateSalta, señaló que aspira a “generar un espacio de diálogo”.

En la oportunidad, señaló que para resolver los problemas es necesario pasar por encima de las diferencias y tratar de encontrar puntos de vistas comunes. “Los problemas que tiene Salta no los resuelve ni un partido ni un sector los tenemos que resolver entre todos”, dijo.

En ese marco, resaltó que acompañará el plan de gobierno del intendente y precandidato a gobernador Gustavo Sáenz en lo vinculado a educación, salud, seguridad, producción, y acceso a la vivienda. “Más allá de los proyectos particulares que yo puedo trabajar en distintos temas, queremos acompañarlo a él”, expresó.

Cánepa insistió en que está en juego la posibilidad de tener una Salta distinta. “Gustavo (Sáenz) tiene todo el equipo y la capacidad no solo para resolver problemas, sino también de superar grietas y barreras, sin desmedro de su cercanía con la gente", manifestó.







En materia educación, sostuvo que plantearán distintos programas para que los chicos no dejen el colegio, a la vez que hizo hincapié en que "aprendan algo significativo" no solo para ser buenos ciudadanos, sino también para poder acceder al trabajo o ser emprendedores. “Que uno o dos chicos no terminen el secundario es un tema muy duro”.

Con respecto a salud, manifestó que es necesario reformar la atención primaria de la salud. “El 70% de las personas que van a los hospitales se podrían atender en los centros de salud, pero no hay especialistas, apenas si hay un administrativo”, afirmó.

Por último, dijo que será la gente la que analice lo hecho por los diferentes dirigentes a la hora de ir a las urnas. “A mi no me gusta juzgar a nadie, será decisión de la gente”, finalizó.