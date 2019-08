Furiosa reacción de Sol Pérez a la versión de romance con su productor

"No me acuesto con mis productores", dijo la diosa en relación con los rumores de romance con Guillermo Marín.

Tan furiosa como indignada, Sol Pérez (25) salió a desmentir la explosiva versión de romance con Guillermo Marín (52). El asesor de moda Mariano Caprarola había deslizado que la modelo y el productor teatral habrían comenzado una relación.

“Yo creo que el verano de revista trajo esto. Nació el amor. Hay arrumacos. Ella lo va a negar y él se va a enojar conmigo”, aseguró eL panelista de La jaula de la moda. Y horas más tarde llegó la furibunda respuesta de Sol.

“Desubicado de mier…, @mariancaprarola. Ya una vez me tuviste que pedir disculpas por la manera en la que te dirigís a mí. Yo no sé qué harás vos para tener trabajo, yo no me acuesto con mis productores”, fue el contundente mensaje de la modelo, en su cuenta personal de Twitter.

Marín anunció su separación de Valeria Archimó el 7 de julio pasado, tras ocho años de amor y una hija en común, Ámbar, nacida en 2015. “Lamentablemente, la vida a veces te desgasta por situaciones de convivencia que se van acumulando. De mi parte, no tengo otra relación y pongo las manos en el fuego que ella tampoco”, rezaba parte del mensaje del empresario, publicado en su cuenta de Instagram.