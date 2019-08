“La copa menstrual es excelente, es muy cómoda, ecológica y económica”

Casi con seguridad podría afirmar que la mayoría de las mujeres odiamos la menstruación. Ese período molesto y desagradable que atravesamos todos (o casi todos) los meses. Estar indispuesta es sinónimo de “día complicado”. Dolores de ovario, desánimo, la incomodidad que produce la utilización de toallitas femeninas, en algunos casos, tampones en otro, malos olores. Ni hablar del gasto que estos productos higiénicos nos generan.

Aunque los spot publicitarios de toallitas femeninas siempre muestran a mujeres radiantes y felices, seguras al utilizar “esa”, la mejor y más suave toallita del planeta, la verdad es que nunca estamos 100% seguras de que pueda ocurrir algún accidente. La aparición de las copas menstruales, que en Salta se empezaron a conocer hace unos cinco años gracias a las redes sociales, revolucionó la manera de “sobrevivir” a la menstruación.







En la Cámara de Diputados de Salta se presentó un proyecto que busca que en los hospitales públicos se entreguen de manera gratuita las copas menstruales. InformateSalta dialogó con Cecilia Baffa Trasci, una joven salteña que usa éste dispositivo de silicona hace cinco años y contó las virtudes de la misma.

“En mi caso personal, las toallitas me irritaban y me lastimaban. Cuando probé la copa me di cuenta lo buena que es. Al principio te puede costar un poquito entenderla, pero con la práctica te das cuenta que es lo mismo que ponerte un tampón. Es muy cómoda, se adapta al cuerpo y no sentís ningún tipo de incomodidad, no la sentís. Al ser de silicona permite que se adapte al cuerpo, podes hacer actividad física tranquilamente”, sostuvo.

Para quienes tenemos la posibilidad económica de sobrellevar la menstruación de la manera más “cómoda e higiénica” posible, el disgusto será soportable durante 4 o 5 días. Sin embargo, miles de mujeres ni siquiera pueden acceder a un paquete de toallitas (de 8 unidades) que hoy cuesta alrededor de $50, además teniendo en cuanta que una mujer puede llegar a utilizar más de dos paquetes cada período. En México, una importante marca de toallitas femeninas inició una campaña para evitar que niñas falten a la escuela durante sus períodos por no poder comprar toallitas protectoras.

Sobre la posibilidad de que los hospitales y centros de salud entreguen las copas de manera gratuita, Cecila sostuvo: “Me parece buenísimo porque hay mujeres que no tienen plata para comprar alimentos, imagínate si van a gastar en una toallita, me parece súper positivo que las puedan dar de manera gratuita. También por la cuestión ecológica”.