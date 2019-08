Caso Gallardo: En la camioneta policial encontraron piezas dentarias y sangre

“Mi hijo murió en el carro ese, le sacaron el diente y encontraron hasta sangre en la camioneta”, dijo Alicia Salas, madre de Cristian Gallardo, el joven que murió durante un operativo policial y que es investigado por la justicia, en Radio Vos.

Peritos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), están abocados al análisis de lo hallado, que también fue confirmado por fuentes consultadas desde InformateSalta, para saber si la pieza pertenece a la víctima, al igual que la sangre encontrada.

La madre del joven, padre de dos niños de dos y seis años, especificó que ya se presentó a declarar y que están convocando a todos los vecinos que presenciaron el hecho. “Lo único que pido es justicia, que los policías estén presos, que paguen porque me devolvieron a mi hijo en un cajón. Quiero que le den 35 años a los policías, que queden presos”, añadió.







La mujer aseguró que pasó toda la mañana del lunes buscándolo desde el momento en el que se enteró de que lo habían detenido. “Esto pasó a las seis de la mañana y las 13 me dijeron que mi hijito estaba muerto. Lo mataron y no tenían derecho, prefería verlo preso, lo mataron a golpes, tenía el cuerpo molido, estaba esposado cuando lo golpeaban”.

Adelantó que tuvieron acceso al legajo de los cuatro policías imputados por homicidio culposo y no dudó en denunciar, “tres de ellos tienen denuncias previas”; respecto al prontuario de la víctima no dudó en reflexionar “no me interesan los antecedentes de mi hijo, lo mataron y no tenían derecho, sus errores los había pagado”.







Este es el quinto caso que investiga la justicia donde están vinculados efectivos policiales, y es por ello que el ministro de Seguridad Carlos Oliver fue citado por diputados para que dé explicaciones sobre el accionar policial.

Paralelamente el ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Marcelo López Arias, anunció que puso a disposición asistencia jurídica y psicológica para la familia.