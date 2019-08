Claudio Caniggia le dijo "travesti" a Moria Casán y ella le contestó sin filtro: "¡Le tiran las...!"

"'En una fiesta privada', ya arrancan mintiendo totalmente. Yo no estuve en ninguna fiesta privada ni nada. (...) Esto me hace reír nada más porque acá en Argentina dicen cualquier pavada, igual que esa travesti de Moria Casán y eso", dice Claudio Caniggia en una nota de voz que le mandó a Nannis meses atrás, cuando comenzaba a circular la versión sobre un affaire con Bonelli. Consultada por Clarín, Moria respondió fiel a su estilo: de manera transgresora, con cierta picardía, disfrutando la polémica y jugando con cada una de sus palabras.

"Hello!!! Sí, (el audio) me lo mandó Mariana Nannis ayer, durante el programa, y amé que por fin alguien reconozca mi transexualidad y visibilice a Roque Casanova. Se ve que Claudio Paul reconoce a los travestis, ¡adoré Claudio Paul!", respondió la conductora, según consigna Clarín.

"¿Si me molesta que utilice la palabra travesti como insulto? Jaaa para mí nunca fue un insulto sino un halago. Y mucho más cuando el monólogo de su mujer salió en cadena nacional pero el único programa que él registró fue Incorrectas. ¡Le tiran las vayainas!", celebró Moria.

Y dio su versión sobre el reclamo puntual que Caniggia hace en el audio: "Jamás hablé de una fiesta de él. Yo dije que paraba con su novia en el mismo hotel, que coincidimos en Córdoba (capital). Yo estaba con un grupo en el mismo piso y lo vimos de casualidad cuando entró a la habitación con su chica. La novia habló ayer con Incorrectas y está feliz con el único programa que le encantó y viene a visitarnos. ¡No more questions!", cerró Moria.

El programa de la Casán tiene especial participación en el revuelo generado entre Nannis, Caniggia y Bonelli. Días atrás, la joven señalada como la tercera en discordia en el matrimonio de los padres de Kevin Axel, Alex y Charlotte publicó en su cuenta de Instagram una imagen en la que declaró su admiración por Moria y sus "vayainas".

Me han dicho las peores barbaridades sin ningún tipo de sustento, ¿creen que me afecta? Escuché a las Incorrectas y me saco el sombrero. ¡Grosas!", escribió Sofía. Ya pasaron Mariana, Bonelli, Caniggia y ahora la Casán, ¿a quién le tocará hablar el jueves?