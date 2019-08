El Instituto Modelo explicó los motivos de las subas en cuotas y matrícula

Felisa Solís, su directora, detalló que el colegio no tiene subvención y debe hacerse cargo de los aumentos otorgados a docentes, además de otros ítems que se incrementaron por la difícil situación económica del país.

Luego que padres de alumnos se quejaran con InformateSalta por la suba de casi 4 mil pesos que tendrá la matrícula para el próximo año en el colegio Instituto Modelo, su directora, Felisa Solís, explicó los motivos del incremento.

“Este desbarajuste que se vino, que nadie lo esperaba, nos ha puesto en situaciones bastante críticas. Nosotros somos una institución privada, no tenemos una subvención del Estado. Los aumentos que se le deben hacer a los docentes, los tenemos que hacer de acuerdo a los aumentos que hace el Estado. No podemos hacer menos ni tampoco decirle de no hacérselos,” dijo a FM Cielo.

En este sentido, tal como lo detallaba la nota que envío la institución y enviada por los padres a este medio, la docente aseguró que si bien la matrícula será de $9900 a ella se le suba el seguro escolar obligatorio y el derecho a la pileta de natación, que es utilizada por el alumnado durante todo el año.

“Aparte de eso, dentro de la matrícula van los meses que no se cobran de enero y febrero y que la institución tiene que pagar. En esa matrícula están incluidos esos dos meses, pero la cuota mensual, que nosotros tenemos una extensión de horario, que lo hacemos en 4950. Esa es la cuota para el próximo año,” expresó.

Asimismo, subrayó que los incrementos se realizarán de acuerdo a las disposiciones y autorizaciones de la Dirección General de Educación Privada. “Para poder hacer un aumento, nos regimos por esas disposiciones. No es que nosotros de buenas a primeras decimos cuanto vamos a subir,” aseveró.

Además, indicó que no solo deben afrontar el aumento de sueldos, sino también el de la obra social, ART, seguro obligatorio y otros ítems que subieron en medio de la crisis económica.